Policía logra rescatar a un conductor inconsciente de un auto en llamas

El rescate ocurrió en Phoenix, Arizona, cuando dos oficiales arribaron al lugar en donde una camioneta se estaba incendiando mientras e conductor inconsciente yacía dentro del vehículo, por lo que intentaron romper el cristal de la ventana para sacarlo, pero no lograron destruir el vidrio hasta que un testigo les prestó un extintor.

Una vez que rompieron el cristal, uno de los oficiales abrió la puerta y logró arrastrar al conductor fuera del vehículo. Al ver que no tenía pulso, uno de los oficiales lo resucitó al realizarle varias compresiones en el pecho en lo que llegaban los paramédicos.

El video de la hazaña fue compartido a través de la cuenta oficial del departamento de policías de Phoenix en donde revelaron que el conductor sobrevivió y fue trasladado a un hospital.

In situations where we don't have time to hesitate, our training kicks in, and that could mean the difference between life and death. The driver in this incident continues to recover at the hospital. Thank you @PHXFire for the assistance. #ThisIsWhatWeDo pic.twitter.com/IegABf4c9Z