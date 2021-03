Abres las piernas o las cierras: alcaldesa de Hermosillo sobre abuso

Un video que circula en redes sociales expone las expresiones que hizo la presidenta municipal en un evento cuando se refería a las mujeres que defienden la lucha por el aborto legal y seguro.

"Claro, abres las piernas o las cierras, estás tomando absoluto control de tu cuerpo ¿no? De verdad. Es que hay que decidir sobre nuestro cuerpo, yo las escucho y digo estas taradas... y luego quieren andar abortando, pues no?. Con el trapo verde a todo motor. Muy mal"

“Claro, abres las piernas o las cierras, estás tomando absoluto control de tu cuerpo no? Es que hay que decidir sobre nuestro cuerpo, yo las escucho y digo estas taradas... y luego quieren andar abortando no? Con el trapo verde” pic.twitter.com/IeuEN9zOLO

Agregó que esto "es parte de la crisis que estamos viviendo, soy feminista si, pero soy una mujer que siempre que siempre ha trabajado defendiendo a las mujeres pero de igual".

"Mi lucha no es contra los hombres, y mucha es contra mí, contra mí misma, tengo que vencer mis miedos, mis frustraciones, no es fácil, tengo cuatro hijos, yo por mí yo tuviera más", externó.

Le responden a Célida López

Tanto los comentarios de la edil como las respuestas de repudio se hicieron virales en redes sociales.

"Cómo es posible que esta señora sea nuestra alcaldesa???? Con qué autoridad se siente usted para opinar acerca de si decidimos o no abrir las piernas??? Celida López usted no es feminista, usted es machista".

"Pobres hermosillenses, haber tenido una presidenta tan machista y desinformada, que indignan te que a estas alturas de la vida no sepa cuál es la lucha... Que estupidez".

"Nos ha insultado a todos los ciudadanos y ahora a las mujeres es una burla su gestión y quieren volverla a poner otros tres años si lo hacen que morena no cuente con mi voto".

No no no, cero empatía y cero información de su parte. Son temas demasiado delicados y que merecen ser analizados y estudiados antes de estar hablando, al menos como una persona “líder”.