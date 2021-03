Casa se hace viral por sus extrañas escaleras

El clip, compartido en TikTok y que cuenta ya con más de diez millones de vistas, muestra a detalle cómo son estas extrañas escaleras alfombradas, con escalones dispares.

“Pensábamos en hacer una oferta hasta que vimos las escaleras y dijimos ‘ni locos’”, escriben estas personas en el video, recoge el diario Mirror.

La casa ubicada en Columbia, Maryland, Estados Unidos, ahora es blanco de burlas pues internautas señalan que el diseño de las escaleras es, de ridículo a peligroso.

When someone DMs you and says “This house is pretty normal BUT LOOK AT PICTURE 29” you listen to them

Columbia, MD

$400,000

3 bd, 3 ba

2,220 sfhttps://t.co/sN7wFMr5aV pic.twitter.com/wo1q79upba