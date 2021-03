Niño termina con muerte cerebral luego de intentar hacer un reto viral

Un niño estadounidense de 12 años de edad sufrió muerte cerebral después de usar un cordón de zapato para ahogarse hasta perder el conocimiento, siguiendo el reto viral conocido en redes sociales como ‘Blackout Challenge’.

Joshua Haileyesus, de Colorado, fue encontrado por su hermano gemelo desmayado en el piso de su baño el 22 de marzo, informa la cadena de noticias Fox 19.

Luego de declarársele muerte cerebral, los médicos le han dicho a la familia que se despidan de Joshua, pues no hay nada que puede hacerse por él. "Es desgarrador verlo acostado en la cama. Les estaba suplicando en el suelo, suplicando que me dieran algo de tiempo, que no se rindieran con él”, dijo Haileyesus Zeryihun, la madre del niño.

Los padres de Joshua dijeron que el niño usaba con frecuencia las redes sociales y ahora creen que aunque este espacio le ayudó a aprender, como a cocinar o tocar la guitarra, también lo dejó expuesto a varios peligros. “Esto es algo que a los niños se les debe dar para que se les enseñe, que se les aconseje. Porque esto es algo muy serio”, dijo el padre del chico a The Denver Channel.