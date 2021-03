Presume Samuel García sobre 'nueva oficina'

El candidato a la gubernatura de Nuevo León por el Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Larrazabal Bretón, le dio un "descontón" al aspirante de Movimiento Ciudadano al mismo cargo, Samuel García Sepúlveda, luego que el abanderado del partido naranja compartió un video frente al Palacio de Gobierno y "presumió" que ahí se hallaba su nueva oficina.

Larrazabal le espetó que esa era la casa del pueblo no la oficina de alguien, y que ahí se iba a servir, no a servirse "ni a inflar el ego de nadie".

García Sepúlveda acudió a posar frente a la sede del Poder Ejecutivo del estado para hacer un breve video donde señala que ya va en primer lugar en tres encuestas, de Massive Caller, ABC Poligrama y Comunas.

En el comentario que acompañó el video, afirmó que dichas encuestas lo colocan con ventaja de cuatro o cinco puntos sobre sus más cercanos adversarios, no en cuarto lugar como lo ubicaban antes del arranque de la campaña.

"Caballo que alcanza gana y Nuevo León sabe que somos la mejor opción y el mejor proyecto para el estado", escribió García.

Larrazabal le respondió con otro video, donde aparece Samuel en blanco y negro diciendo la parte inicial de su mensaje: "Buenos días, aquí les presumo mi nueva oficina", al tiempo que caminaba teniendo a su espalda el Palacio de Gobierno.

Larrazabal desde el mismo sitio le respondió en el clip: "A ver muchacho, el edificio que está a mi espalda, no es la oficina de nadie, es la casa del pueblo de Nuevo León. Aquí se viene a servir, no a servirse, ni a inflar el ego de nadie. No te confundas, Nuevo León merece respeto".

El problema -escribió finalmente el panista- no es que seas joven, es tu soberbia Samuel García.