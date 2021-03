México y Costa Rica chocan en Austria

- México y Costa Rica se enfrentarán en un partido amistoso, en Viena, Austria, al que ambas selecciones llegan con la necesidad de mejorar la imagen mostrada el fin de semana en sus respectivos compromisos.

El combinado azteca viene de perder con Gales por 1-0 y Costa Rica empató sin goles como visitante frente a Bosnia, por lo que el choque de hoy supone la oportunidad de cerrar estas fechas FIFA con una mejoría en la imagen y la confianza.

El compromiso se llevará a cabo en el Stadion Wiener Neustadt, de Austria.

La selección de México inició el pasado sábado ante a Gales la temporada 2021, en la que tendrá como compromisos principales el inicio de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022, la defensa del título en la Copa de Oro y el cierre de la Liga de Naciones, certamen en el que en junio se enfrentará precisamente a Costa Rica en las semifinales.

El revés 1-0 fue el segundo en la era del seleccionador argentino Gerardo Martino, quien dirige a la selección mexicana desde enero del 2019. De la mano del entrenador, México ha ganado 19 partidos, con dos empates y dos derrotas.

Este martes, México sufrirá la conocida ausencia por una seria lesión en el cráneo del delantero del Wolverhampton, Raúl Jiménez.

Por lo demás, el conjunto tricolor tiene a casi todas sus principales figuras, excepto a jóvenes como los volantes Carlos Rodríguez y Sebastián Córdova, entre otros, que juegan el Preolímpico de la Concacaf.

En la acera costarricense, el entrenador Ronald González llega con mucha presión pues el equipo no gana desde noviembre de 2019.

El portero del PSG francés Keylor Navas será de la partida después de no ser convocado para el choque del sábado pasado contra Bosnia para evitar una cuarentena a su regreso a Francia, ya que ese país la exige para las personas que hayan estado fuera de la Unión Europea.

Con Navas como pilar del equipo, Costa Rica deberá enfocarse en mejorar su nivel en el ataque, especialmente en la pegada para aprovechar las ocasiones de gol generadas, que en los últimos partidos han sido pocas.

En medio de la pandemia de covid-19, la selección tica jugó en el año 2020 cinco partidos, amistosos todos, perdió cuatro (ante Estados Unidos, País Vasco y dos contra Panamá) y empató uno con Catar.

Arrancó el 2021 con el empate ante Bosnia y este martes se medirá a México.

Al igual que su rival de este martes, Costa Rica disputará este año la fase final de la Liga de Naciones, la Copa Oro y el arranque de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.

HABLA 'TATA'

Gerardo Martino, Director Técnico de la Selección Nacional de México, ofreció conferencia de prensa virtual previo al partido de preparación ante su similar de Costa Rica, a disputarse en la ciudad de Wiener Neustadt.

El estratega habló sobre si hará modificaciones en su alineación: "alterarla o no, no garantiza el éxito. Nosotros tenemos un plan respecto a cada una de las giras, esta tenía un plan y el resultado del otro día no lo altera. El equipo que salga a jugar mañana (hoy), no tiene nada que ver con el resultado que tuvimos contra Gales".

En relación al funcionamiento del equipo ante Gales, mencionó: "en el partido anterior no estuvimos carentes de juego, la intención la tuvimos, pero nos alteraron demasiado las circunstancias extra futbolísticas y no nos permitió tener continuidad en nuestro juego".

Finalizó refiriéndose a su siguiente rival, Costa Rica: "es una Selección que tiempo atrás dejó fuera de un Mundial a Italia e Inglaterra, por lo cual es de mucho respeto, hay que estar al tanto e informar a nuestros jugadores de las virtudes que tienen individual y colectivamente y buscar neutralizarlos y ganar el partido.

"Yo no descubro nada diciendo que Costa Rica es una de las potencias de Centroamérica y nosotros lo interpretamos de la misma manera", concluyó.

2 TORNEOS enfrentará el Tri en lo que resta del año, la Copa Oro y las eliminatorias.