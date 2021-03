CMMAS prepara 'Perspectivas Sonoras'

El Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS), prepara un ciclo de conciertos en línea a partir del próximo 9 de abril, donde artistas sonoros nacionales e internacionales, introducirán al espectador en la experiencia del sonido. Así lo informó el compositor mexicano y director del CMMAS, Rodrigo Sigal, en un enlace desde Morelia, sede de la institución.

El CMMAS es pionero en la instrucción y divulgación de la música electroacústica y de las artes sonoras en Latinoamérica. La Laguna también ha sido una región presente en la institución. Por ejemplo, el artista lagunero Antonio Russek ha realizado múltiples colaboraciones con el CMMAS, mientras que los jóvenes Omar Padilla y Liliana Rodríguez Alvarado estuvieron becados en el programa de composición Prácticas de Vuelo.

En 2021, el CMMAS cumplirá 15 años, por lo que prepara una serie de actividades, aprovechando las herramientas que ha dejado la pandemia, mismas que comenzarán con los conciertos virtuales de Perspectivas Sonoras y culminarán de forma híbrida con el Festival Visiones Sonoras a realizarse en octubre próximo.

SOBRE EL CICLO

Perspectivas Sonoras nace a partir de una colaboración con el programa Ibermusicas, el cual incluye a artistas de Latinoamérica, España y Portugal. El proyecto es una alternativa a las residencias presenciales de compositores que el CMMAS trabajaba cada año con Ibermusicas.

A partir del 9 de abril, el ciclo tendrá dos conciertos al mes, los cuales serán transmitidos en las redes sociales del CMMAS.

"Hay algunos estrenos, incluso de trabajos hechos aquí en el CMMAS. Hay un estreno mío, uno de Tonalli R. Nakamura, estrenos de algunos proyectos con artistas que han trabajado con el CMMAS en rehacer obras que ya estaban estrenadas, pero ahora trasladadas a un entorno audiovisual. Como Rocío Yllescas, que es una fagotista, está volviendo a hacer las obras que ya habíamos hecho en el CMMAS con Wendy Holdaway (que incluso se han tocado en Visiones Sonoras con Mario Lavista y Javier Álvarez), las rehizo completas generándoles unos videos especiales", comentó Sigal.

El ciclo virtual arrancará el viernes 9 de abril a las 20:00 horas, con la presentación de los compositores mexicanos Tonalli R. Nakamura y Emilio Hdz. Cortés. Los conciertos continuarán durante los próximos meses con un cártel integrado por Joao Pedro Oliveira (Portugal), Evelyn Ramón (Cuba), Daniel Quaranta (Brasil), Mesias Maiguashca (Ecuador) y Dr. Zoppa (Argentina). Además de los mexicanos Antonio Isaac, Duo Arsa-Robledo, Duplum, Eusebio Sánchez, Lumínico, Onix Ensamble, Pablo Silva, Rocío Yllescas Jacobo y Salvador Torré.

ANTE LA PANDEMIA

Rodrigo Sigal indica también que por su naturaleza, la institución que encabeza estaba preparada tecnológicamente para que la pandemia no mermara sus actividades considerablemente.

"Pero nos impulsó a algunas cosas interesantes, sobre todo con la ENES (UNAM). Nos dimos cuenta cómo en algunas materias prácticas, como son las de ensamble con tecnología o algunas que tienen que ver con la instrumentación, pues las mismas herramientas que nosotros creíamos que podían funcionar para tocar en grupo y todo, no estaban tan adecuadas y tuvimos que revisar, no sólo que la herramienta funcionara o no, sino que la dinámica de trabajo, que los chavos pudieran ensayar desde sus casas (ya sabes, el límite del internet). Ahí nos dimos cuenta de algunos problemas que hemos corregido en las clases prácticas".

En cuánto al campo teórico, se han construido plataformas como el CMMAS+, mismas que le dan puntos a los alumnos dentro de la carrera. Al igual que otras instituciones, Sigal afirma estar diseñado una nueva normalidad híbrida.

Este año también se celebrará la 17 edición del Festival Visiones Sonoras, evento estrella de la institución que el año pasado tuvo que realizarse en formato digital y que en 2021 pretende ser híbrido.

"Lo que me importa es lograr un Visiones Sonoras que tenga una o dos cosas, que la gente que lo vea en línea, se dé cuenta de que el CMMAS está buscando tecnologías y maneras de hacer las cosas diferentes. Y no nada más subirnos al barco de la manada de hacer cosas en YouTube. No sé si lo vamos a lograr, porque apenas estamos trabajando en eso, pero eso es lo que me interesa dentro de los 15 años".¨

Para el próximo Festival Visiones Sonoras, el CMMAS está buscando implementar tecnología mediante la cual el usuario pueda escuchar las obras en multicanal y no solamente en estéreo. Cabe recordar que la espacialización es crucial para la música electroacústica.

"Hemos estado buscando plataformas, artistas y cosas que creo que nos pueden dar unas obras muy interesantes, que van un poco más allá que solamente ver un streaming del cual todos estamos agotados. Todo mundo lo ponemos, estamos saturados, lo dejas andando, entras un momento y si no te gusta te vas. Creo que es trabajar en eso y, aunque nos falle, prefiero explorar nuevos ámbitos de maneras para comunicarnos con nuestro público", concluyó.