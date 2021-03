Va Jacobo Rodríguez como candidato de PT a presidencia de Piedras Negras

Durante la noche de este lunes, tras una alianza de facto de última hora entre el Partido del Trabajo y Unidad Democrática de Coahuila, Carlos Jacobo Rodríguez González acudió a registrarse como candidato a la presidencia municipal de Piedras Negras, bajo la siglas del partido nacional; acompañado de su familia, militantes y simpatizantes.

"Ningún conflicto, simplemente se hizo una alianza y se acordó que el partido que iba a registrar es el PT. Voy junto con Lenin Pérez que también va a la diputación por el PT y bueno, vamos a hacer mancuerna mi amigo Lenin y yo, hemos venido trabajando por muchos años y creo que es la mejor mancuerna y sin duda va a ser el mejor proyecto", manifestó Rodríguez González.

Manifestó que tenía pensado registrarse por UDC, pero se concretó la mencionada alianza y se manifestó contento y confiado para ganar en la próxima jornada electoral; además de señalar que esté es un viejo anhelo que tiene desde niño, de poder gobernar a su ciudad y se le está dando la oportunidad; por lo que agradeció a UDC, a Lenin Pérez y al Partidodel Trabajo por darle la oportunidad.

"Yo me entere hoy en la mañana. Lo sospechaba ayer en la noche, pero hoy en la mañana se dieron las negociaciones. A mi me marcaron que se había llegado a ese acuerdo y yo muy contento; la verdad es que no importa el color, no importa las siglas el movimiento Jacobo está más fuerte que nunca, sin importar ningún color, ningun partido", señaló Carlos Jacobo Rodríguez.