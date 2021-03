Registra Lorenzo Menera candidatura independiente por alcaldía de Piedras Negras

Acompañado de su familia y simpatizantes que portaron vestimenta con colores blanco y morado, además de una tambora, el ciudadano Lorenzo Menera Sierra acudió a las instalaciones del Comité municipal del Instituto Electoral de Coahuila (IEC); para registrar su candidatura independiente en búsqueda de la presidencia municipal de ésta ciudad fronteriza.

“El pueblo tiene, libremente que escoger a su próximo alcalde, del cuatro en adelante deberán de ver las diferentes opciones, somos más de 10 candidatos. La verdad no sé lo exacto, pero vamos contentos, esto es lo que me esperaba del pueblo y no tengo más que agradecer a esta gente que nos acompaña”, manifestó Menera Sierra.

Cuestionado sobre sí tiene confianza en ganar la elección, el aspirante a candidato independiente señalo que, tienen toda la seguridad, el ánimo, la fuerza y por ello están allí; además de manifestar que tienen la confianza en el pueblo. Aunque dijo no saber, pues hay más de 10 opciones, manifestó su confianza en el pueblo.

Respeto a el papel de las autoridades electorales, Lorenzo Menera Sierra manifestó que ya lo conocen, que ha participado en tres elecciones y que no han sido parciales; sin embargo, espera que esta vez, en lo que considera una fecha histórica en la que la gente clama igualdad, justicia, democracia y libertad; estén a la altura de las circunstancias,

“Se los prometo, a todos ustedes, a todos los nigropetenses, que será la última vez que participo. He trabajado mucho, durante muchos años, desde que tenía 16 años; para buscar un verdadero cambio; he descuidado a mi familia por tratar de ayudar a los más necesitados, pero es un compromiso con los nigropetenses y con mi familia, con mi hijo, que es la última vez que participo”, dijo Menera Sierra.

Cabe mencionara que, los simpatizantes y el candidato independiente se concentraron en la Gran Plaza, ubicada a unas cuadras de las instalaciones del Comité Municipal del IEC en Piedras Negras y permanecieron por varios minutos en el exterior; obstruyendo el transito vehicular.