'Lorena Maritano se puso bikini mata pasiones'; la actriz se lanza contra medio por 'body shaming'

Este domingo la actriz Lorena Maritano se lanzó en contra de medios de comunicación a través de sus redes sociales por hacerle 'body shaming' tras compartir imágenes de sus vacaciones en la playa.

La actriz compartió las capturas de pantalla de distintos encabezados, donde resaltan la celulitis en su cuerpo y el estilo de bañador que portaba.

"Critican. Juzgan. Ponen Titulares. Crean contenidos llenos de mensajes dañinos para la sociedad y, sobre todo, la niñez y la juventud. A muchas pueden no afectarnos porque después de tantos años transitando la vida y teniendo que leer titulares afirmando mi propia muerte nada puede afectarme ya de los llamados “ comunicadores o periodistas”. Realmente no aprendimos nada, ni ellos ni quienes se dedican a destruir , juzgar y criticar en redes sociales. Los medios y las redes deberían edificar, construir, inspirar y no intentar destruir o hacer daño. Los niños y jóvenes de hoy necesitan y se merecen Medios de comunicación conscientes y responsables", escribió en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lorena Meritano Oficial (@lorenameritanooficial)

"Lorena Maritano se puso bikini mata pasiones", fue uno de los encabezados con el que compartieron sus imágenes, resaltando además su 'poca atención' a la celulitis que se le veía en una de ellas.

Rápidamente amigos y seguidores de la bella actriz comentaron aplaudiendo su manera de confrontar el bullying que varios medios hacen a las mujeres del medio, criticando a todos aquellos que practican la violenta narrativa.

"En lo personal mi mensaje es: Tu opinión no es mi realidad.

Estoy viva, estoy sana.

Uso el traje de baño que me queda cómodo y mi celulitis es mía.

Tengo 50 años y una vida que no necesita de levantar pasiones con un traje de baño ni ponerle filtro a mi celulitis.

Hace rato le dije a mi cuerpo “ Te amo"", finalizó su postura.

