'Ya hace falta un evento grande en el Zócalo', dice AMLO

Debido a que se han cancelado eventos de fechas históricas por motivo de la pandemia del COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador confío que para el mes de septiembre -cuando se celebra el Grito de la Independencia- ya pueda realizar un acto en el Zócalo capitalino "hace falta que tengamos un acto así, grande".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó que, desde el inicio de la pandemia del coronavirus, se han suspendido actos públicos y señaló que le da "mucha pena" que en sus giras de trabajo de fin de semana no pueda tener un acercamiento directo con las personas.

"La verdad, la verdad, deseo y ver si se puede en el mes de la Independencia, para septiembre ya hacer un acto en el Zócalo, hace falta que tengamos un acto así, grande.

"Me da mucha pena de que estoy visitando los estados y nada más saludo, no hay comunicación, la gente quiere hablar y comunicarse, recibimos todos los escritos y hasta donde puedo los escucho, pero no es lo mismo, entonces ya queremos también eso, así como vamos a regresar a clases, queremos regresar a las plazas y yo espero que esto se logre pronto", dijo.