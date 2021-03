Granjero ahogó al gato de su vecina ‘porque desenterraba los vegetales de su huerto’

Richard Giles, de 69 años y quien vive en Dorset, Inglaterra, podría ir a la cárcel por ahogar al gato de su vecina, alegando que ‘se vio forzado a hacerlo ya que el animal continuamente desenterraba las zanahorias de su huerto’.

Pararon días antes de que la dueña, Shirley Gear-Evans, se enterara de que su mascota Ruby no estaba desaparecida, sino muerta, a manos de Giles, que eventualmente confesó lo que hizo.

“Estaba horrorizada, admitió haberla matado tan pronto como le pregunté, dijo: ‘no la encontrarás, se ha ido, la he matado’. No mostró ningún remordimiento, creo que la ahogó en uno de sus bidones de agua en su granja. Pero nunca se disculpó, no creo que lo sienta. No le importa”, cuenta Shirley, recoge el Daily Mail.

Giles está siendo acusado de causar sufrimiento innecesario a un animal protegido. Cuando se presentó frente a la Corte de Magistrados de Weymouth, declaró: “Dije desde el principio que era culpable de matar al gato. Lo hice porque me impulsó a hacerlo. El gato seguía entrando en mi propiedad y arruinando mis frutas y verduras. Trabajo duro”.

El caso sigue abierto y la próxima audiencia está programada para el 6 de abril.