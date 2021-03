Su secadora no funcionaba y la razón los deja perplejos

La razón por la que la secadora de una familia de Florida no funcionaba, es tan increíble como inusual: una serpiente en el motor.

La familia primero notó que la ropa salía con un exceso de pelusa inexplicablemente, por lo que llamaron a un técnico especializado. Alyson Pirng añade que entonces les dijeron que había algo atascado en el mecanismo.

Para sorpresa de todos, incluido el reparador, Darrell Cobble, en el motor estaba enredada una serpiente muerta. Cobble explicó que esto no sucede con mucha frecuencia pues las secadoras cuentan, generalmente, con una rejilla que evita que animales accedan a esa zona del motor, recogen los medios locales. Esta secadora no obstante, no contaba con dicha rejilla.