Descubre una hoja de cuchillo en su cuerpo, varios meses después de ser apuñalado

Un hombre de Filipinas descubrió que tenía una hoja de cuchillo alojada en su torso, 14 meses después de haber sido apuñalado.

En enero de 2020, Kent Ryan Tomao fue llevado a un hospital luego de ser atacado por unos delincuentes en la ciudad de Kidapawan. En aquel entonces, el personal médico suturó la herida de inmediato, sin verificar con una radiografía que no había restos del cuchillo en el cuerpo del paciente.

El pasado 23 de marzo, Tomao, de 25 años, se realizó unos rayos X, que necesitaba como requisito para un empleo que iba a solicitar, que revelaron la presencia de la hoja de cuchillo en su torso.

"Siempre me pregunté por qué siento algo de dolor en mi pecho cuando el clima es frío, pero no tenía idea de que un cuchillo seguía ahí", dice el joven, quien añade que no planea tomar acciones legales contra el hospital o los médicos responsables por este error.