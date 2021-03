Ojo con 'avaaz'... y con Lozano

AVAAZ es un gran sitio internacional en el que he participado con mi firma en los más diversos apoyos a personas que no pueden hacerlo de otra manera, pero SÍ en AVAAZ, que sustenta muchas causas justas.

Hoy por primera vez me di cuenta de que en el sitio en cuestión no conocen todo aquello para lo que piden el apoyo. Y no se vale. Me enviaron el documento de una mexicana obviamente FEMINAZI, como las llamamos en México, para que apoyara a las huestes de derecha contra el Gobierno de México. Obvio, se trata de gente pagada por los partidos políticos en víspera de elecciones.

Dicha misiva electrónica provenía de una mexicana de nombre muy común que pedía el apoyo universal. La gente de otros países no tiene por qué saber que en México muchas ignorantes de buena fe o simplemente al servicio político de los enemigos del Gobierno con los rostros tapados, lo que les es muy útil, rompen y pinturretean y destrozan, si les es posible, bellos monumentos de la Ciudad de México.

Por ejemplo, la bella puerta antigua de Palacio Nacional... "Luchan", dicen, por "los derechos de las mujeres".

Es muy importante que LA VERDADERA LUCHA FEMINISTA, que tiene siglos, por así decirlo, se desligue de estas personas FEMINAZIS que se montan sobre causas válidas y se muestran presuntamente PROFEMINISMO para sus aviesos fines. En la ocasión que citó esta fulana desconocida, bajo la prestigiada AVAAZ, pedía firmas internacionales contra el Gobierno actual de México, que apoyamos los más de 30 millones de ciudadanos que votamos por el cambio verdadero.

¿QUÉ ES AVAAZ?

Wikipedia: "La palabra AVAAZ significa 'voz' en bengalí, bosnio, hindi (avaz), nepalí, persa (awaz), turco y otros idiomas... El término avaz proviene de una antiquísima palabra indoeuropea que produjo también la palabra «vach» en sánscrito, «vox» en latín, «voz» en español y «voice» en inglés" y, les recuerdo, "voix" en francés. "Avaaz.org es una organización civil global estadounidense (yo creía que era francesa) fundada en enero de 2007 y que promueve el activismo ciudadano en asuntos como el cambio climático, derechos humanos, corrupción, pobreza, derechos de los animales, paz y conflicto".

"Su objetivo principal, dicen, es «movilizar a los ciudadanos del mundo para cerrar la brecha entre el mundo que tenemos y el mundo que la mayoría de la gente quiere». La organización trabaja en todo el mundo, tiene sedes diseminadas en numerosas ciudades, incluyendo Río de Janeiro, Ginebra, Nueva York, Londres, Madrid y Washington DC; utiliza 16 idiomas y cuenta con más de cuarenta millones de miembros en todo el mundo. Según el diario The Guardian (Reino Unido), «Avaaz existe hace solo cinco años, pero ha explotado hasta convertirse en la red de activismo en línea más grande y más poderosa del mundo»".

Como vemos por mis subrayados, les encanta la palabra MUNDO.

¿HAY QUE DEJAR DE CREER EN AVAAZ?

TODO esto muy bien y yo he creído en AVAAZ. Pensé que era una organización francesa, pero, como digo, no lo es. Y ahora que veo que cualquiera sin filtro por lo visto puede MENTIR ahí sin ningún problema. Me aterra pensar que pude haber dado mi firma para causas innobles y mentirosas.

No fui la única que reaccionó ante ese WhatsApp, que es un juego de palabras a partir de la frase What's Up en inglés "¿Qué hay de nuevo?".

MUCHOS LECTORES CONTESTARON:

Martha Martel Muñoz: "Patéticas!!! ¡¡No razonan!! A mí también me llegó en whats". Martha Riestra: Traidores, resentidas. Que se larguen del país si no les gusta". Humberto: "La ultraderecha está desatada". Graciela Pérez Almanza: "La ultraderecha no descansa". Graciela Guadalupe Guerrero: "¿Quién es? esa pobre puente. Estimada Manu, los nazis de huarache son tan cretinos que suponen serían bien recibidos por los cabezas rapadas, esos que se hacen llamar 'neonazis', pero estos las apedrearían así como esos grupúsculos de las "hienazis" destruyen todo lo que encuentran. César Octavio J. Pierre: "Yo los he apoyado, pero cuando leí lo que pedía los mandé por un tubo".

EL RISIBLE DOMINGO 21.03.2021.

Según el periódico Milenio, hubo 3 mil despistados de buena o de mala fe en el monumento a la Revolución para apoyar a Gilberto Lozano, DIRECTOR DE FEMSA, COCA COLA. El refresco debería darse cuenta de que no le conviene el "Loazno" como publicista (dejé de tomarla al saber esto). Lo político cuenta. El pueblo de México no es nada más 60 millones de pobres que los Gobiernos anteriores ignoraron criminalmente. El pueblo de México somos todos lo que hemos nacido en este país y queremos lo mejor para ÉL.

El diario Excélsior dio publicidad a la reunión de estos 3 mil. Pascal Beltrán del Rio, director, dijo "Gracias a Dios". Pobre Excélsior, donde publiqué tantos años antes de que Olegario Vázquez Raña e hijos se lo quedaran por un pedazo de pan tras el horrible asesinato de su último director verdadero, José Manuel Nava, autor del libro "EL ASALTO FINAL".

Volviendo a Gilberto "Loazno", veamos quién es el jefe de Freeeenaaaaaaaa: Ingeniero mecánico, administrador y profe en el Tec de Monterrey. 16 años ejecutivo del Grupo ALFA. En 1995 empieza a planear FEMSA-COCA COLA en la Universidad de Stanford. Participa en los siguientes consejos de Administración: Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Coca-Cola FEMSA, Hospital San José, Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Ejecutivo Coparmex Nacional, Centro de Productividad de Monterrey, y funda en 1989 el Congreso Internacional de "Calidad Total". En 1999 compra el Club de Futbol Rayados de Monterrey. Y con Fox se vuelve político: oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación.

Corre el rumor de que pertenece a la familia de Carlos Salinas de Gortari, ya que el padre de este espurio expresidente se llamó Raúl Salinas Lozano. Así como lo dicho antes con AVAAZ, del que espero una explicación, tenemos que saber quién es quién en este año electoral más que nunca. LOS MEXICANOS ESTAMOS DESPIERTOS Y SOMOS LIBRES Y AMIGOS DE TODOS. DESDE CHINA, RUISIA, INDIA Y HASTA ESTADOS UNIDOS.