Multitudinario, registro de Armando Guadiana a la alcaldía de Saltillo

Armando Guadiana se registró la mañana de ayer ante el Instituto Electoral de Coahuila con el objetivo de participar en las próximas elecciones como candidato a la alcaldía de Saltillo por el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Fue las doce del día que Guadiana, acudió a las oficinas del Comité Municipal del Órgano Electoral en Saltillo.

Al lugar alrededor de 150 personas entre simpatizantes e integrantes del partido

VER MÁS: Bres Garza va por la reelección en Piedras Negras

Indicó que será la próxima semana cuando acuda al IEC para conocer si la documentación fue aceptada.

"Vamos a esperar a la próxima semana, el martes o jueves cuando sesione el comité municipal y estatal del IEC para que toda la documentación este correcta para que nos la aprueben y podamos ser candidatos a la presidencia por la presidencia municipal de Saltillo y luchar duro y verdaderamente por la ciudadanía de Coahuila", dijo.

Aseguró que una vez que se aprueba su candidatura, solicitarán el apoyo a los ciudadanos para el voto.

"Pedimos que la contienda sea limpia que la ciudadanía vote por quien quiera, pero que no me roben ni me metan votos falsos", dijo.

Añadió que se entre sus promesas de campaña, se encuentra la de hacer uso del dinero de las arcas del Municipio para beneficiar a la ciudadanía con proyectos para la ciudad.

VER MÁS: Se registra como candidata a la alcaldía de Torreón

"Tengan la seguridad de que no les vamos a robar ni un peso, que es la labor fundamental de un presidente municipal. Vamos a luchar por la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador", dijo.

Por último, agradeció a todas las personas que acudieron a su registro, al mismo tiempo que exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno no intervenir en las elecciones.

VER MÁS: INE vigilará a diputados federales que buscan la reelección

"Exigimos trato parejo y limpio, que la autoridad municipales, estatales o federales no metan las manos y que sea una elección limpia, voten por los que quieran, pero que respeten el voto", indicó.