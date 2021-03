Responsable del incendio en Arteaga tendría sanción de 4.4 millones

El Procurador del Medio Ambiente del Estado, Javier de Jesús Rodríguez Mendoza, informó que la dependencia a su cargo prepara una demanda contra los responsables del incendio forestal que inició en La Peñalosa, e indicó que las sanción máxima de acuerdo a las leyes de protección al medio ambiente, será de 4.4 millones de pesos, cantidad que no alcanza para reparar el daño causado.

El funcionario estatal explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició por oficio la investigación del incendio mientras que la Procuraduría del Medio Ambiente prepara una denuncia con datos técnicos y pruebas que se van agregando para integrar la demanda "y sumarnos a lo que está haciendo la Fiscalía" afirmó.

Confirmó que se tiene ubicado el punto donde inició la conflagración que ha consumido cientos de hectáreas boscosas de La Peñalosa y se extendió a la sierra de Santiago, en el vecino estado de Nuevo León.

"No hay ley ni sanción que pueda permitir recuperar lo que nos está pasando ahorita, porque es un incendio que no se había presentado en décadas" afirmó. Indicó que hace años se registró otro desastre como éste, aunque el actual no ha alcanzado el nivel de daños que el anterior.

"Hablamos que una sanción que lo más que nos permite la ley es de cuatro millones 400 mil pesos. No va a ser nada para lo que se necesita para recuperar el daño que causó (el incendio)" indicó el Procurador del Medio Ambiente.