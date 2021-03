'En México, ser mujer es vivir en peligro permanente', reclama Denisse Dresser ante hecho en Tulum

La escritora y activista, Denise Dresser, se unió al señalamiento en redes "no murió, la mataron", luego de que se difundiera un video en el que se ve a una mujer que muere mientras es sometida por cuatro policías de Tulum.

"En México, donde ser mujer es vivir en peligro permanente", agregó en su mensaje Dresser a través de Twitter.

No “murió”. La mataron. En México, donde ser mujer es vivir en peligro permanente. https://t.co/AvZZXkA7D4 — Denise Dresser (@DeniseDresserG) March 28, 2021

En redes, varios usuarios coincidieron en que la mujer fue asesinada al ser sometida por los policías.

La sometieron brutalmente, la asfixiaron, no hicieron nada por reanimarla, no llamaron a una ambulancia, la subieron como bulto en la parte trasera de una camioneta, todo quedó en videos, nadie intentó hacer algo la mataron #Tulum — Martha Tagle (@MarthaTagle) March 28, 2021

En su cuenta de Twitter, la productora y supervisora musical, Lynn Fainchtein, señaló que los policías mataron a la mujer durante su detención.

Señores del @El_Universal_Mx no murió la mataron. Así con todas sus letras LA MATARON. https://t.co/qHXYiTejsn — Lynn Fainchtein (@lynnfainchtein) March 28, 2021

Una usuaria señaló que "algo que no entendemos cuando leemos una noticia cómo esta, es que los medios no son jueces y no deben emitir un veredicto y tampoco deben calificar de... Solo informar".

VER MÁS: 'No murió, la mataron', claman en redes por caso de mujer sometida en Tulum

Fiscalía de Quintana Roo abre carpeta de investigación.

Por su parte, la Fiscalía General de Quintana Roo informó que ha iniciado una carpeta de investigación relacionada al homicidio en agravio de la mujer, ocurrida la tarde de este sábado, para conocer lo sucedido. Elementos de la institución se encuentran ya entrevistando a los policías municipales involucrados, se indicó.

VER MÁS: FGE de Quintana Roo inicia carpeta de investigación tras muerte de una mujer en Tulum

En videos difundidos en redes sociales se observa a los cuatro oficiales, al pie de una patrulla, rodeando a la víctima, esposada, sometida en el piso por uno de los policías quien se encuentra arrodillado sobre su espalda.

VER MÁS: VIDEO: Muere mujer tras ser sometida por municipales en Tulum, Quintana Roo

A la mujer se le escucha gritar y quejarse, mientras otro agente sugiere llamar a una camioneta y subirla; sin embargo, en otro video ya se ve a la víctima inmóvil, mientras que el agente que se encontraba sobre ella está de pie y la observa junto con los otros tres.