“El beisbol es el único campo o empresa en la que un hombre que triunfa tres de cada diez veces, es considerado un buen elemento” - Ted Williams

El formidable bateador que es todo un ídolo en la historia de los Medias Rojas de Boston, describió a la perfección lo que significa para un bateador el alcanzar la cifra mágica de los .300 y lo que ello significa en el Deporte Rey. Batear hits es realmente tan difícil, que aquel que logra acertar 3 de 10 veces, es estupendo y si acaso llega a existir alguien que atine 4 de 10, es prácticamente de otro planeta, así de complicado es “el arte de batear”, como bien lo describió el venezolano Pedro Castellano, a quien seguramente usted recuerda como estrella de la Liga Mexicana.

Hace apenas unos días, tuve oportunidad de charlar largo con Guillermo Murra, “Memo”, como le llaman sus allegados, es el nuevo presidente de los Algodoneros del Unión Laguna y un aficionado que rápidamente adquirió el más sano de todos los vicios: el del beisbol. En la labor de reportero, visito a personas para hacerles preguntas y más preguntas, así fue en esta ocasión con el empresario lagunero, quien nunca rehuyó a alguna cuestión y obtuve más respuestas de las que buscaba, el sueño de todo reportero.

En un ejercicio de curiosidad, días atrás me preguntaba a mí mismo cuándo iniciaría la pretemporada del Unión Laguna y por mera deducción, establecí el 12 de abril como “El Día D”, curiosamente, sucedió algo que no ocurre muy a menudo: estaba yo en lo cierto. Murra afirmó que el día 12 iniciarán los entrenamientos en el estadio de la Revolución, donde estarán prácticamente todos los elementos extranjeros que habían sido considerados para la temporada anterior, salvo Frankie de la Cruz, quien lamentablemente partió a su encuentro con El Señor.

La baja de Dustin Crenshaw fue la principal sorpresa, el californiano optó por permanecer en casa, debido a que su familia ha tenido algunos problemas con el COVID-19, una decisión que obviamente se respeta, pero no deja de ser dolorosa para el equipo. Afortunadamente, todo parece marchar por buen camino en casa de Crenshaw, así que la prioridad es por supuesto la salud de todos sus familiares, pero ello permite que no se cierre la puerta para que pueda, en un momento dado, reportar con los Guindas.

Crenshaw es hombre de palabra, así lo demostró cuando fue a la pelota oriental y regresó a esta Comarca Lagunera, aunque luego David Cortés se lo llevó a Yucatán, en una terrible práctica que se repitió en diversas ocasiones, siempre para beneficio de los Leones y perjuicio de los laguneros; afortunadamente ya quedaron atrás esos tiempos. Aunque los derechos de retorno de Dustin serán del Unión Laguna, podría quedar libre al iniciar la temporada el 20 de mayo, pero es ahí donde radica la valía de la palabra del pelotero, seguro estoy de que en caso de animarse a jugar, lo hará con los Algodoneros.

La cuestión del número retirado de Frankie de la Cruz ha levantado un tanto de polémica, la mayoría está de acuerdo en que se realice ese homenaje, pero me han contactado aficionados que expresan su negativa, argumentando que hay quienes han hecho más méritos para recibir ese honor y no han sido premiados. Sin embargo, son las circunstancias y no los números, los que marcan la necesidad de realizar ese homenaje, “Pechito” era la pieza clave en el armado del equipo para 2020, no solamente por lo deportivo, sino también por su valor humano, su liderazgo dentro del clubhouse y la alegría que contagiaba a los jóvenes peloteros, así como a los propios aficionados.

Pueden existir peloteros con mayores méritos deportivos, pero no es culpa de la actual directiva el que no hayan recibido su justo homenaje, que además, no está cerrada la puerta a que en un futuro se puedan retirar números de leyendas como “Chanquilón” Díaz y Juan Manuel Palafox, entre otras tantas propuestas que recibí. El tema de Martín Dihigo es aparte, él no solamente merece le retiren su número (11), “El Maestro” merece incluso una estatua, anhelo que ya está en mi lista de cosas por hacer antes de que mánager celestial me llame a su equipo. Vamos a hacerla, ¿no? Que tengan un gran domingo y recuerden disfrutar la vida, hasta que caiga el out 27.