El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, acompañó al presidente mexicano López Obrador durante su visita al municipio de Cuatro Ciénegas, donde destacó su espacio para la conservación de la biodiversidad en la región.

El mandatario estatal manifestó la preocupación por el "uso ineficiente" del agua y la reducción en los volúmenes de las pozas.

"Conforme a los compromisos establecidos hoy tenemos los retos de recuperar la mayor cantidad de hectáreas de humedal con el cierre de canales de riego, aunque la meta eran 10, ya se llevan 40", apuntó Riquelme.

López Obrador llamó a concientizar sobre la conservación del agua, "si no se avanza, entonces tenemos que tomar acciones estrictas".

Cuestionó que durante el periodo neoliberal se apostó por el crecimiento económico sin cuidar el medio ambiente o por la situación del pueblo.

"Producir sin destruir", para entregar el país a los nietos. Recordó que México "no estaba así, cuando lo recibimos de nuestro padres, no había la escasez de agua y contaminación que hay ahora, desde luego no había la inseguridad y la violencia que se padece en nuestros tiempos".

"Tenemos que convencer que en el norte no se puede crecer con el uso excesivo del agua, cómo poner plantas cerveceras en el norte, cómo producir cerveza para exportar, qué es lo que exportamos, agua, lo mismo es el caso de la leche", dijo López Obrador.

"No se trata de que se deje de producir sino de ya no seguir ampliando las áreas de cultivo de alfalfa, porque significan más agua para producir leche, la leche es agua", expresó el presidente.

Se debe tomar el agua del sureste, donde se padece de inundaciones, externó.

Manifestó que se requiere la tecnificación para un mejor uso del agua y citó el ejemplo de Israel.