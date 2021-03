TODO LO QUE TIRAMOS

Me encantan los verbos con muchos significados porque puede uno divertirse con ellos buscando sus múltiples aplicaciones. Así me encontré con el verbo "tirar" y me puse a escarbarle y le encontré muchos sentidos y muy variados significados. Si me lo permite le comentaré aquí algunos.

Lo primero que pienso cuando oigo la palabra tirar es en desechar algo que no sirve. Los papeles, los paquetes, todo lo inservible lo tiramos a la basura, pero también tiramos cuando lanzamos algo en una dirección determinada, como cuando decimos que Juan le tiraba piedras a Pancho, aunque sería peor que le tirara balas. De hecho a los balazos también les decimos tiros:"Se están oyendo muchos tiros por aquel rumbo".

Se tira la toalla cuando renunciamos a un trabajo o a una labor determinada. Esta expresión viene del boxeador que se da por vencido, ya no quiere seguir peleando y entonces su manager tira literalmente la toalla en el ring, como señal de que su muchacho acepta la derrota y ya no quiere que le sigan pegando.

Cuando disparas hacia un punto determinado en plan de entrenamiento o diversión se dice que estás practicando el "tiro al blanco" porque el blanco es un objeto que se puso a cierta distancia precisamente para ejercitar la puntería.

Cuando te acuestas en el suelo se dice que estás "tirado" de panza y en el beisbol cuando te atrapan entre el home y la tercera base se dice que caíste en un "tira y tira" porque el jugador de tercera y el cátcher se lanzan la pelota uno al otro tratando de dejarte out, es decir, fuera del juego.

En el futbol también hay algunos tiros: el tiro libre, directo o indirecto, el tiro penal y el tiro de esquina. Tirar el dinero es malgastarlo aunque no lo tires literalmente. Una tira de papel o de tela es una cinta angosta y larga. El tiraje de un libro, periódico o revista nos dice la cantidad de ejemplares que se imprimieron, o sea "que se tiraron".

El tiro de una mina o de una chimenea es el hueco por donde entra una corriente de aire y las cosas que se hacen de principio a fin se dice que se hacen de un tirón, mientras que cuando le pides a alguien un favor muy especial le suplicas "dame el tirón".

Hay dichos y refranes que se refieren a tiros o al verbo tirar, como el que dice que "te salió el tiro por la culata" cuando algo te resultó contraproducente y si alguien se quiere rebelarcontra una fuerza o autoridad superior, no faltará quien le diga "así que ahora los patos le tiran a las escopetas…"

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA: MarichuyNeyra: Quisiera saber si es correcto el término ingeniera, doctora o arquitecta o si esas palabras existen nada más en masculino.

LE RESPONDO:Claro, es correcto. Así es como deben decirse los títulos o grados profesionales: ingeniera, licenciada, arquitecta cuando se trata de una mujer.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Todo parece más encantador cuando se ve a la luz de los recuerdos.