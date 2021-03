SU SALUD ORAL

PRIMERO ES USTED

La vida es un bien muy preciado, pero más cuando padecemos alguna enfermedad. Mientras vivimos hay muchas cosas que nos apasionan, entre ellos los automóviles, En el país, de acuerdo con el INEGI en 2016, el 4.5% de los 31 Millones, 924,863 hogares existentes, disponen de un automóvil (de cualquier tipo). Desde su invención el hombre ha dependido cada vez más del auto, a tal puntoque caminan tan solo un par de cuadras, es una extremidad más, y se ha convertido en un signo de estatus para muchas personas.

Con el tiempo, el desarrollo tecnológico nos ha llevado a puntos insospechados, comolosautos con sistemas inteligentes, complementados con internet, comunicación, música, computadora sistemas satelitales, una oficina perfectamente equipada ideal para empresarios cuyo tiempo "vale oro". Algunas personas tiene la posibilidad de tener un vehículo, cuando menos para quelos traiga y los lleve; otros tienen la oportunidad de cambiar de carro muy seguido, otros prefieren los clásicos los que no pasan de moda, otros tener un vehículo que te de seguridad que no te va a dejar tirado y sobre todo para poder salir de vacaciones. Esta disertación inicial es solo hacer una analogía entre los automóviles y nuestra salud oral y general, paraque un cuerpo humano viva plenamente, y un automóvil funcione correctamente se requiere muchas cosas, (todas muy parecidas).

El automóvil requiere combustible, energía eléctrica, líquido refrigerante para el radiador. Así el ser humano requiere alimentos bien balanceados, que nos dan energía, además esta energía se recarga con ejercicios, interactuando socialmente,líquidos, (como el agua) muy necesarios para todo el mecanismo que hace el cuerpo, en saliva, estomago, riñones, etc. Otras similitudes entre el ser humano y el automóvil son: tanto los autos como las personas, no deben dejar agotar la energía, ni los alimentos, ya que los autos no vuelven a arrancar y las personas quedarían sin energía para vivir. Tristemente, muchísimos seres humanos, dejan al último su salud, sin embargo, su automóvil, imposible dejar de efectuar las revisiones marcadas porque además pierde la garantía, siempre limpiecito, y cuidando que no falle nada por el miedo a que me deje tirado, con llantas nuevas para salir de vacaciones. En cuanto a la salud oral, cuánto tiempo postergamos la cita con el odontólogo, por miedo y por el costo, sin pensar en todo lo que invertimos económicamente en el automóvil. Las enfermedades bucales como caries, enfermedad periodontal, trauma oclusal, cáncer oral, entre otros, así como los factores de riesgo como tabaquismo, abuso excesivo de alcohol, la falta de higiene bucal, mala alimentación, estos trastornos limitan y repercuten en su bienestar general, y también lo pueden dejar tirado un día. Comience por mantener una buena alimentación, haga ejercicio, revise su salud, para tener un cuerpo y mente sanos. Reflexione sobre cuáles son esas "fugas" de energía que le restan energía a diario. Otro consejo, no corra altas velocidades en su automóvil, los traumatismos oro faciales, causados por accidentes automovilísticos, son de índices muy elevados y daños muy severos, pudiendo ocasionar la muerte. Esta analogía, la hice, pensando en las personas que le dan más importancia a su automóvil, que a su "persona", ojo, sé que hay quien su situación económica no le permite brindarse este lujo, y además respetan mucho "su ser humano". Así como los autos se deben revisar constantemente para verificar que todo esté funcionando correctamente, las personas también deben tener estos mismos cuidados con su cuerpo y deben realizar chequeos médicos periódicamente. A propósito de la pandemia, recuerde que es muy importante estar saludable, comer bien, efectuar ejercicio, dormir bien, en estos momentos es mas importante usted, que su automóvil.