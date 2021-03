El INE dejó al buey en la barranca. El Tribunal Electoral lo sacará

NI FÉLIX SALGADO NI RAÚL MORÓN DEBEN AFLIGIRSE. EL TRIBUNAL ELECTORAL LES DEVOLVERÁ SUS CANDIDATURAS. PARA ESO ESTÁ.

El Instituto Nacional Electoral canceló el registro de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. 7 de los 11 consejeros votaron, en lo particular, a favor del Proyecto de Resolución que proponía cancelarlo.

Obviamente, el INE no calificó sus supuestas felonías, que aún se deben investigar, sino que su partido, Morena, no reportó los gastos de precampaña de sus candidatos a cargos de elección popular, tanto a nivel local como federal, entre ellos Salgado y Raúl Morón Orozco, en Michoacán.

La Unidad de Fiscalización del INE acreditó que Salgado Macedonio promocionó su imagen en el periodo de precampaña y solicitó a su partido que lo registrara como aspirante a la candidatura.

Antes de conocerse la resolución del INE, Félix Salgado advirtió que no se cruzaría de brazos si le quitaban la candidatura, que no se raja, que apelaría ante tribunales y se movilizaría con sus seguidores. La mañana de este viernes publicó que el INE se equivocó, que la sanción es grosera y arbitraria y que confía en el Tribunal Federal Electoral.

En la "mañanera", el presidente López Obrador dijo que el INE está convertido en el Supremo Poder Conservador, que decide quien es candidato y quien no. Que se trata de un atentado a la democracia y un juego sucio.

Ni Salgado ni Morón deben afligirse. El Tribunal Federal Electoral les devolverá sus candidaturas. Para eso está.

MONITOR REPUBLICANO

º Hace ocho días comenté aquí que por la prensa estadounidense nos enteramos qué Estados Unidos nos "prestaría" 2,700,000 dosis de la vacuna AstraZeneca a cambio, reportaron, de que México contuviera a los migrantes centroamericanos en nuestras fronteras del Norte y del Sur. Cuestionado el presidente López Obrador dijo rotundo: "Claro que no, eso lo hacían antes (…) no aceptamos nosotros visitas de supervisión (por el viaje a México de Roberta Jacobson), si no somos colonia, no somos protectorado, México es un país independiente, soberano, libre (…) Es como si Marcelo va allá a ver, a supervisar a Texas, porque no supieron resolver los problemas de la nevada y se afectó el sistema eléctrico y ahora le están cobrando tanto a los consumidores".

Ya recibiremos otras noticias.

º El Dr. López-Gatell se ha envilecido a límites inimaginables. Al rebasar la pandemia los 200 mil muertos, en México, dijo que los medios de comunicación lo destacarían por mercantilismo, para vender más ejemplares y tener más audiencia. Para él, el criterio periodístico no existe. La historia no tendrá compasión.

º 1,656,787 tarjetas de crédito fueron dadas de baja de enero de 2020 a enero de 2021, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No se precisa si las cancelaron los clientes, para no seguir endeudándose, o se las cancelaron los bancos, por falta de pago. Los bancos donde se cancelaron más tarjetas fueron Citibanamex (de 7,725,204 a 7,119,852= -605,352), Santander (de 3,729,623 a 3,037,189 = -692,434), Inbursa (de 1,936,153 a 1,617,620 = -318,533), Banorte (de 1,845,709 a 1,584,102 = -261,607) y HSBC (de 1,589,289 a 1,563,990 = -25,299), por mencionar solo a 5 de las 10 instituciones de Banca Múltiple que más perdieron tarjetahabientes. En contraste, hubo otras que los aumentaron.

Sería de lo escaso positivo que nos ha dejado esta pandemia, que no vivamos fuera de nuestro presupuesto y no caigamos en las fauces de voraces banqueros. Un revés le puede suceder a cualquiera en cualquier momento, si se cometen excesos o toca la de malas.

