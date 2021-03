PEQUEÑAS ESPECIES

HÉROES ANTIMICROBIANOS

Los microorganismos siempre han existido, fueron los primeros pobladores de nuestro planeta, habían habitado en equilibrio con la naturaleza hasta que llegó el hombre y rompió inconscientemente la cadena alimenticia. En Europa hacia el año 1200 d. de C. sobrevino una gran cacería del gato, debido a la superstición reinante tildado de diabólico. El papa Gregorio IX, emitió un decreto en año de 1233, basado en las supersticiones sobre los gatos negros, condenándolos al exterminio masivo. A lo largo de 450 años, millones de gatos fueron torturados, quemados, ahorcados y lapidados. La ignorancia y la superstición trajo terribles consecuencias al exterminar a los gatos casi en su mayoría, atentaron contra la naturaleza y rompieron un eslabón básico que forma parte de la trama alimenticio. La sabia naturaleza se vengó terriblemente, al no haber quien se opusiera al gran crecimiento masivo de los roedores, éstos llevaron al hombre a "La muerte negra" mejor conocida como "La peste". La rata actuaba como huésped de la pulga (Xenospilla cheopis) quien era realmente la que transmitía la enfermedad mortal a través de la picadura hacia el hombre, la pulga adquiría la bacteria al alimentarse con la sangre de la rata infectada de la bacteria dañina (Pasteurella pestis), el exterminio de gatos ocasionó la muerte indirecta de 25 millones de personas. Desde la era cristiana han ocurrido tres grandes pandemias, sin contar con la que estamos viviendo en la actualidad. La epidemia que se extendió a varios países en el año 542 "Peste del Justiniano", se estima que pudo haber causado 100 millones de muertes, la de 1346, que duró tres siglos, estimándose las víctimas en 25 millones de personas, y la de 1894, que duró hasta el decenio de 1930. En el año de 1650 un comerciante de telas de origen holandés, Anton Van Leeuwenhoek, inconscientemente talló un vidrio, el cual aumentaba el tamaño de los objetos que observaba a través del cristal, maravillado talló otros vidrios colocándolos en un armazón de metal, dando origen al primer microscopio e iniciando el mundo de la microbiología sin saberlo aún. Pasaba horas estudiando todo lo que observaba y meticulosamente lo anotaba, los componentes de la sangre, piel, saliva, incluso espermatozoides, se dio cuenta que estos pequeños seres se movían y tenían vida, llamándoles "animalillos, en la saliva observó que entre más contaminada, más abundaban y se encontraba más deteriorados los dientes ocasionando mal olor, observando un día que desaparecían los "animalillos" al tomar bebidas muy calientes, dando origen a la esterilización. Durante más de cincuenta años hizo minuciosas anotaciones y quedaba maravillado por los comentarios y expresiones de los hombres de ciencia de la Universidad de Leyden, quien era a quien compartía de una manera muy discreta sus investigaciones, pues era sumamente celoso con sus trabajos. Otros de los grandes científicos, a quien se le considera el padre de la microbiología, fue el francés Luis Pasteur (1822-1895). Un hombre brillante y religioso, descubridor de varias enfermedades, no solo del hombre y animales, también plantas, alimentos y vinos. Fue llamado para resolver el problema de la muerte de los gusanos de seda, para evitar la descomposición por la fermentación del vino, por la descomposición de los alimentos, creando la pasteurización que a la fecha seguimos utilizando, y su gran obra, la vacuna antirrábica. Otro de los grandes científicos, Roberto Koch (1843-1910) de origen alemán, descubridor de las enfermedades y vacunas contra el cólera aviar, tuberculosis y el ántrax en el ganado bovino. No podía faltar otro de los grandes cazadores de microbios, el británico Alexander Fleming (1881- 1955), descubridor de la penicilina a partir del hongo, Penicillium notatum, revolucionando el mundo de los antibióticos. Y a tantos grandes científicos que pido una disculpa por su omisión por razones de espacio.

Hoy nos encontramos con la pandemia del COVID-19 y lamentablemente seguirá habiendo otras, de las cuales saldremos adelante siempre y cuando actuemos con responsabilidad y respeto hacia la naturaleza. Un agradecimiento a todo el personal que se encuentra enfrentando directamente a esta enfermedad que pronto vamos a exterminar. Una nación es grande cuando aporta programas de estudio e instituciones para estar a la vanguardia en la biotecnología para bien de la humanidad. "Educar a un hombre cuesta mucho, pero no educarlo, cuesta más".