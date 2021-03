Captan 'extraños' objetos luminosos en el cielo de Oregon

El 'fenómeno' que se presume fue registrado la noche del jueves, muestra diversos objetos luminosos volar en la misma dirección mientras un par de personas que graban se escuchan sorprendidos, teorizando si se trata de un cometa u otra cosa.

Tras viralizarse las imágenes, el Servicio Meteorológico Nacional en Seattle (NSW), dijo que los objetos luminosos pudieron tratarse de los restos de un cohete SpaceX Falcon 9 que no tuvo una 'quemadura de desorbitación' exitosa, sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

While we await further confirmation on the details, here's the unofficial information we have so far. The widely reported bright objects in the sky were the debris from a Falcon 9 rocket 2nd stage that did not successfully have a deorbit burn.