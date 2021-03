'El Tri' debuta en este 2021 ante país de Gales

La selección mexicana de futbol disputará esta tarde su primer partido del año 2021, recompensando la paciencia de Gerardo "Tata" Martino, que ante la situación sanitaria a nivel mundial, sufre para encontrar oportunidades de tener a sus muchachos en la cancha.

En punto de las 14:00 horas, tiempo de la Comarca Lagunera, "El Tri" saltará a la cancha del Cardiff City Stadium, en la ciudad capital galesa, para medirse a la selección de casa, encabezada por la estrella del Tottenham inglés, Gareth Bale. Este encuentro amistoso servirá de preparación para los compromisos principales del año, como el inicio de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022 y la defensa del título en la Copa de Oro, con un Gerardo Martino que desde que llegó a la selección Azteca en enero de 2019 ha ganado 19 de los 22 partidos que ha dirigido, con una sola derrota.

AUSENCIAS

No contará México con su mayor referente en el ataque, el tapatío Raúl Jiménez, lesionado aún de la fractura de cráneo que sufrió en noviembre pasado, jugando para el Wolverhampton, su club en la Liga Premier de Inglaterra. El delantero mexicano, aun así ha estado concentrado estos días con sus compañeros y se ha dejado ver por el terreno de juego, por lo que podrá disfrutar desde la grada del Cardiff City Stadium del debut de su selección en este 2021.

4 OCASIONES se han enfrentado las selecciones de México y Gales, a lo largo de la historia.

"Tata" Martino también echará en falta a las jóvenes promesas como los volantes Carlos Rodríguez y Sebastián Córdova, que estarán con el equipo mexicano que busca la clasificación a través del preolímpico para estar en Tokio. De este modo, México tiene una llamativa combinación de jóvenes con veteranos, con la cual Martino pretende clasificarse sin apuro al Mundial y en él acceder más allá de octavos de final.

GALES QUIERE CONFIANZA

Mismo objetivo de una Gales que no empezó con buen pie la fase de clasificación. Los hombres de Robert Page, sustituto temporal de Ryan Giggs, apartado de la selección por violencia doméstica, perdieron por 3-1 contra Bélgica en un encuentro en el que llegaron a adelantarse con un tanto de Harry Wilson. Pero Bale y compañía terminaron claudicando contra un cuadro a todas las luces mejor y necesitarán recuperar sensaciones esta tarde, de cara al duelo contra la República Checa, también clasificatorio para el Mundial.

Es por eso que Page puede decidir rotar a hombres clave como el propio Bale, Wilson o Daniel James, el extremo del Manchester United, y es que Gale aglutina la gran parte de sus amenazas en la parte atacante. Será la quinta vez que México y Gales se median, con dos victorias hasta ahora de los mexicanos y dos empates. Su último cruce fue en mayo de 2018, en partido amistoso en Los Ángeles, y terminó con 0-0. Un mal presagio de cara a este también amistoso para el que Gales no querrá perder a ninguno de sus integrantes para el partido mucho más vital contra los checos.

SIN "9"

Gerardo Martino se quedó sin "9" para el primer partido de la Selección Mexicana en 2021. La baja de Raúl Jiménez, quien todavía sigue en recuperación de la lesión en la cabeza, le abrió la posibilidad a Alan Pulido y Henry Martín de probarse una vez más ante la mirada del argentino, pero ninguno de los dos será tomado en cuenta para el juego de esta tarde ante Gales, por lesión.

"Ambos tienen inconvenientes físicos y no serán considerados", explicó el "Tata" en conferencia previa al duelo, sobre las ausencias que tiene en el eje del ataque para el primer encuentro de esta Fecha FIFA por Europa. Ante esto, incrementó la opción de Hirving Lozano como referente, como ya lo hecho con el Napoli y también -como el mismo Martino recordó- con el Tricolor (ante Panamá). "No minimizamos o maximizamos las ausencias, que siempre son importantes", subrayó el argentino, vía videoconferencia, desde Cardiff. "Me corresponde solucionarlas. De la misma manera, hace dos años, tuvimos las ausencias de [Héctor] Herrera, [Jesús Manuel] Corona y Lozano en la Copa Oro, no eran menores, pero tampoco lo son ahora. Sí tenemos la obligación para encontrar las alternativas y no podemos quedarnos a lamentar".

El timonel reconoció que "las ausencias abren posibilidades a jugadores y entrenadores para probar nuevas alternativas". Todo indica que para el encuentro ante Gales, el tridente ofensivo de Martino estará conformado por "Tecatito" Corona, Orbelín Pineda y el "Chucky". ¿Cómo sigue Raúl? Gerardo Martino actualizó el estado de salud de su delantero estrella, Raúl Jiménez, quien viajó al Oeste del Reino Unido para concentrarse con el resto del Tricolor, aunque no forma parte de todos los ejercicios que realiza el cuerpo técnico. "Raúl está bien y trabaja con normalidad, pero todavía no tiene entrenamientos de contacto en el club [Wolverhampton] o con nosotros. Físicamente está bien y lo que resta es saber cuándo su club decide ponerlo en campo en cuanto tenga el alta médica definitiva", comentó el sudamericano.

Las evoluciones del estado de salud del mexicano están en manos de los Wolves, que otorgan información médica y deportiva a la Selección Nacional. Martino y compañía aplican los entrenamientos para el "9" con base en lo que los Wolves indican. Sobre la posibilidad de que Raúl pueda jugar en la fecha FIFA de junio, correspondiente a las semifinales y -posiblemente- final de la Liga de Naciones de la Concacaf, el estratega indicó que depende si tiene actividad en lo que resta de la Premier League con el Wolverhampton. En caso de que no pueda, también analizarán su disponibilidad para la Copa Oro o Juegos Olímpicos de este verano.