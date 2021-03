¡Toma, chango, tu banana!

El plátano es una fruta muy rica. Rica en cuanto a su contenido nutricional y rica en sabor. Muchos postres con nombres elegantes en francés y que sólo se sirven en restaurantes "de mucho caché", llevan como base al delicioso plátano. Hay países que se dedican especialmente a cultivar el plátano y por lo regular les va muy bien, aunque de ahí ha nacido el nombre de "pueblo bananero" que se le da a un lugar poco desarrollado pero ocurre por ciertos antecedentes históricos que le voya comentar.

Mencionamos al plátano llamándolo banana y eso trae a mi mente una pregunta que me hacen con cierta frecuencia:"¿Cuál es el nombre correcto de esa fruta, ¿plátano o banana?" Y los que preguntan a veces se sorprenden cuando les digo que ¡es lo mismo!

Generalmente en los países bananeros los trabajadores eran gente traída en calidad de esclava de los países africanos. Ellos en su idioma no podían pronunciar correctamente la palabra plátano y le decían banano. Luego algunos le cambiaron de género pero originalmente el banano no es más que un plátano mal pronunciado.

Era muy usual que los esclavos -que eran severamente explotados en esos lugares- se consolaran de sus desgracias y se dieran ánimos cantando. De ahí surgió aquella pieza que compuso y cantaba Harry Belafonte "Banana Boat" que en nuestro idioma viene siendo "El Bote de Bananos".

Acompañados por tambores que eran los únicos instrumentos a los que podían tener acceso y eso porque ellos mismos los hacían, los esclavos iban y venían en sus rústicas canoas trayendo y llevando los racimos de plátanos que cosechaban y cansados de trabajar toda la noche cantaban su lamento. "Day light come and I wanna go home…" o sea "Ya viene la luz del día y yo ya quiero irme a casa…"

Harry Belafonte era de raza negra y siempre se distinguió por su lucha a favor de sus congéneres.

El plátano es una planta del género Musa y su nombre viene del latín platanus, del griego plátano, de platys que significa ancho, porque esa es una característica de las hojas de este árbol. En cuanto al fruto hay una gran variedad según su forma, su color y su sabor: plátano guineo, el plátano macho que es grande y se come cocido o frito, el plátano manzano que es de escasa longitud y cuyo sabor recuerda vagamente al de una manzana, el plátano morado llamado así obviamente por el color de su cáscara, el dominico que es muy pequeñito, el plátano tabasco y muchos más.

El verbo aplatanar o aplatanarse está en el diccionario con el significado de restar actividad, causar indolencia o sentir indiferencia hacia lo que sucede.

Hay quien dice muy maliciosamente que los abogados, no todos, pero hay un buen número, que son como los plátanos: no encuentras uno derecho, en donde la palabra derecho sería equivalente a honesto, aunque debo aclarar que yo conozco a muchos abogados que son absolutamente decentes y hacen honor a su profesión.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA:

Citlalli: ¿Cuál es la forma correcta, diferencia o diferiencia?

LE RESPONDO:

Lo correcto es diferencia.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Dijo Jean Paul Sartre: "Lo más aburrido del mal es que uno se acostumbra".