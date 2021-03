Llega mega avión para apoyar a sofocar incendio en Sierra de Arteaga

La secretaría de Medio Ambiente, Eglantina Canales Gutiérrez, reportó un avance del 100 por ciento en el control del incidente y una liquidación del 97 por ciento.

VER MÁS: Progresa 60 por ciento control al incendio en Sierra de Arteaga

Se estima una superficie afectada de 366 hectáreas de matorral desértico y pastizal en un 90 por ciento, y arbolado adulto en un 10 por ciento.

En el sitio trabajaron 78 brigadistas del Municipio de Saltillo, Profauna, SMA, Aguas de Saltillo, Conafor, PM Saltillo, PC Saltillo, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Además, ayer a las 2 de la tarde se reportó un nuevo incendio en este mismo municipio .

El siniestro se registró en el kilómetro 25, a la orilla de carretera, en el Ejido Carneros.

VER MÁS: Multa de 4.4 mdp por incendio en Sierra de Arteaga, sanción máxima

Se reportó un trabajo con 12 elementos de la Brigada de Saltillo y al momento se informa un 100 por ciento de avance en el control; el área afectada es de 4 hectáreas de matorral y pastizal.

LLEGA MEGAAVIÓN

El avión DC10 inició operaciones este viernes. Tiene la capacidad de 40 mil litro de descarga. Se abastecerá en Laredo, Tamaulipas y realizará tres vuelos por día.

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, informó que sobrevolaron la Sierra de Arteaga en la zona de La Pinalosa y las áreas de Nuevo León. Será este sábado que se inicien las descargas, si las condiciones climatológicas lo permiten.

"Serán unas tres descargas y tendremos resultados positivos", indicó.

En caso de que las condiciones climatológicas sean favorables también se incluiría una descarga de 40 mil litros en el estado de Nuevo León.

VER MÁS: Reportan 75 incendios activos en México

La Secretaría de Medio Ambiente, Eglantina Canales, informó que el incendio activo registra un 60 por ciento de avance en su control y un 30 por ciento en su liquidación.

Las labores de combate iniciaron desde las 7 horas y concluyeron al atardecer. Hasta el corte de ayer, se contabilizaran 3 mil 500 hectáreas afectadas de arbolado adulto de oyamel, pino-encino y matorral submontano.

Las condiciones climáticas, en especial las rachas de viento de 40 kilómetros por hora y la baja humedad dificultan el avance en control del incidente que hasta el día de hoy suman 15 días. "Es un incendio con condiciones muy complicadas por la intensidad y comportamiento del fuego", dijo.

Aircraft VLAT 944 747 on #GlassFire on shoulder of Mnt St Helena S of Hwy 29 on S side of Robert Louis Stevenson Pk. pic.twitter.com/39U3PFlcya