Usan a menores para conseguir asilo en EUA

En la ola migratoria iniciada con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, los menores de edad centroamericanos han sido los más afectados, pues son llevados a la frontera norte por sus padres, en ocasiones contra su voluntad, con la idea de que podrían facilitar su acceso.

Sin embargo, los menores son los que padecen las malas condiciones del viaje y en ocasiones son separados de sus padres o terminan frustrados y extrañando a su familia.

Si algo tienen en común Yari, de ocho años (Honduras); Yobani, de 10 (El Salvador) y Vanessa, de nueve (Nicaragua), es que fueron utilizados por sus padres para intentar alcanzar "el sueño americano".

Estos pequeños coinciden en afirmar que a sus familiares les indicaron que con un menor de edad sería más fácil que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza les brindara una visa humanitaria para residir en Estados Unidos y, aunque el peligro es constante, no tuvieron elección.

Yari asegura que aunque su madre se negaba a dejarla viajar, finalmente accedió para que su esposo pudiera ingresar a EUA. "Mi papi la convenció. Mi mami decía que como yo era niña era más peligroso, que mejor viniera mi hermano, pero como es muy pequeño, no podía viajar".

Cuenta que salieron de Honduras el 13 de febrero y que lo recuerda bien, porque fue el día de su cumpleaños: "Viajamos mucho en bus, no sé cuánto, porque a veces cuando nos íbamos era de noche, luego de día y otra vez de noche. Trajimos una mochila con ropa y mi papi me compraba de comer", relata.

Yobani dice que no le pidieron su consentimiento para viajar a Estados Unidos, pues de haberlo hecho, hubiera dicho que no.

"Los niños no debemos pasar esto, a veces tenía mucho frío, mucha hambre; yo quería estar en mi casa, jugar con mis amigos, pero tuvimos que venir con mi mamá", lamenta.

Yobani, al igual que su hermano Carlos, salieron de su país, El Salvador, por cuestiones de seguridad: "Mi papá se fue no sé a dónde, pero un día me dijeron que lo mataron y también a mi tío. Por eso mi mamá dijo que nos teníamos que ir", cuenta.

Vanessa, por su parte, relata que en Nicaragua su familia a veces no tenía que comer, su padre se quedó sin empleo y su mamá está embarazada.

"No me gusta [viajar] porque hace frío; a veces me asusta que sea de noche. Quiero irme a mi casa, pero dice mi papá que no tiene dinero, que tenemos que esperar unos días".

Para Rosalva Valentina López, titular de la Procuraduría de Protección a Niños y Adolescentes del DIF Reynosa, los padres no deben guiarse por información falsa respecto a que será más fácil ingresar a EUA si traen consigo a un menor.

La procuradora informó que, sólo este mes, han atendido a seis menores de El Salvador, nueve de Guatemala, 49 de Honduras y uno de Nicaragua, los cuales han ingresado al Centro de Atención a Menores Fronterizos (Camef).