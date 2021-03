Un año distinto para el teatro lagunero

Fue en 1961 cuando el Instituto Internacional del Teatro (ITI) declaró el 27 de marzo como el Día Mundial del Teatro. Cada año, la organización invita a una figura del ámbito para compartir un mensaje. En 2021, la elegida fue la actriz inglesa Helen Mirren, quien en su discurso mencionó la actual crisis que atraviesa la industria, consecuencia de la pandemia. También afirmó que estas dificultades fortalecerán, en un futuro, al teatro.

"Los seres humanos han contado historias durante todo el tiempo que han estado en el planeta. La hermosa cultura del teatro vivirá mientras estemos aquí", escribió Mirren en su mensaje.

En este tenor, actores y gestores laguneros comparten su impresión de este último año en el marco del Día Mundial del Teatro. Sus palabras se escriben aún en la incertidumbre, pues la pandemia ha reafirmado el carácter volátil del futuro, pero también emplean un tinte esperanzador, pues lo aprendido podrá servir para dotar de nuevas herramientas al arte teatral.

Por ejemplo, la actriz Cony Múzquiz, comenta que la contingencia le obligó a suspender el taller de teatro para sordos Miradas y señas, mismo que dirige desde hace 12 años y cuya sede se encontraba en el Teatro Nazas. Incluso, cuando la crisis de la pandemia comenzó a finales de febrero del año pasado, el grupo se encontraba montando la obra Para griegos, yo mero, escrita por la propia Múzquiz, para festejar su aniversario.

Así, al cerrar el Teatro Nazas, el taller presencial también tuvo que hacerlo. Lo único que Múzquiz pudo implementar en línea fueron las clases de señas. Pero en cuestiones de teatro, la situación se tornó complicada, aunque destaca que se pudieron hacer algunos videos con historias cortas, además de un video para el Día de Muertos.

"Fue muy complicado, porque muchos de los integrantes nada más estaban en el grupo, su actividad primordial era esa. Entonces sí fue muy extraño, complicado, difícil".

Sin embargo, la actriz lagunera se torna positiva y tiene el vaticinio de que el público valorará más el teatro cuando las condiciones permitan volver. Dice extrañar los escenarios y que ha tenido que saciar su hambre de teatro observando obras en línea. "El teatro no se va a acabar, claro que no. Las personas encontramos nuevas formas de comunicarnos creativamente".

Por su parte, el dramaturgo Ricardo Bugarín, recuerda que hace un año, junto a otros creadores laguneros, tenía planeado realizar un maratón de obras para conmemorar el Día Mundial del Teatro, pero el cierre del Teatro Nazas obligó a cancelar el evento.

Para el lagunero, fue un año de ajustarse a la nueva normalidad. El teatro se mudó a los hogares, tanto en su enseñanza como en su realización. Al final, dice, es una lección de resiliencia

"Es como el mensaje que escribió Helen Mirren: ha sido un año de cambios y si el teatro en cinco mil años no se ha extinguido por la tele, por el radio o por el cine, menos por un virus".

La vibración que generaba el público al interior de los teatros es otro factor añorado por los creadores. Bugarín expresa que existe una discusión entre los artistas sobre si lo realizado en la virtualidad puede ser catalogado como teatro o no, debido a la ausencia física del público. "Ahora puedo decir que tengo la experiencia de un año dando el taller de teatro por Zoom. Nos habla de una evolución y de estas nuevas formas de transmitir la actuación, no tanto el teatro per se, pero sí son nuevas formas de llevar la coralidad al público".

Bugarín también ha sido crítico en el tema de la preferencia que existe para reabrir los espacios públicos. Y es que hasta el momento los teatros de La Laguna siguen cerrados, mientras espacios deportivos como el Territorio Santos Modelo ya pueden recibir espectadores.

"A final del día son los intereses comerciales, mientras no haya una cervecera o un conglomerado industrial que te pida que abras (...) mientras no haya un interés comercial, no va a haber presión".

Cabe recordar que en octubre pasado, hubo un intento por reactivar los recintos culturales con la Muestra Estatal de Teatro, organizada por la Secretaría de Cultura de Coahuila. Dicho certamen se realizó del 21 al 25 de octubre, en el Teatro Isauro Martínez y en el Teatro Alfonso Garibay de Torreón. Participaron 10 compañías coahuilenses y se permitió el acceso al público con un aforo limitado al 30 por ciento en cada uno de los recintos.

Aquí también pudo constatarse la adaptación, pues los actores salían al escenario con caretas y cubrebocas, y el público fue separado por asientos entre sí. Lamentablemente, la Muestra Estatal tuvo lugar una semana antes de que llegara la segunda ola de contagios por COVID-19 a La Laguna, por lo que quedó en un ensayo de reactivación.

Una de las compañías laguneras que participaron en la Muestra Estatal fue la Tropa Cachivaches, donde actúa el lagunero José Sergio Silveti, quien también participó en el programa Territorio Escénico llevando funciones de teatro a comunidades rurales de Matamoros y Viesca.

Silveti mencionó que hacer teatro siempre ha sido complicado porque los espacios están restringidos para una compañía independiente. La cuestión se intensifica con la pandemia. Buscar nuevos espacios en la crisis siempre es de vital importancia. Así, dentro de Territorio Escénico, Tropa Cachivaches se organizó con otras compañías como Aún Teatro y Desierto Teatro para realizar funciones al aire libre en comunidades como Atalaya, El Refugio, El Barreal, La ventana, El Dólar y Corea.

"En pandemia es más complicado porque la gente tiene miedo. Nosotros como actores también tenemos miedo de contagiarnos o de ser portadores y no darnos cuenta. Sí, también tomamos estas medidas de seguridad. Hacíamos las funciones para no más de 20 o 25 personas".

LOS RECINTOS

Aunque a principios de marzo, en una de sus visitas a la ciudad, Ana Sofía García Camil, titular de la Secretaría de Cultura, declaró que los teatros de Coahuila tenían visto bueno para operar con un 30 por ciento de su aforo, actualmente en Torreón se encuentran cerrados al público.

En el caso del Teatro Isauro Martínez (cuya administración también se hace cargo del Teatro Garibay), tuvo que suspender en 2020 los festejos por su 90 aniversario y ha tratado de tener presencia a través de sus redes sociales, donde ha organizado obras de teatro, conciertos, presentaciones de libros y pláticas culturales con un promedio de cuatro actividades virtuales al mes.

En entrevista, Lourdes Bernal, directora del TIM, esclareció que el teatro no ha podido abrir al público porque aún no cuentan con la autorización de la Secretaría de Salud. "Creo que vamos a poder hacerlo a partir del próximo mes al 30 por ciento y la idea es que pudiéramos empezar a hacer algo híbrido. Es decir, que se cobrara un donativo simbólico vía streaming y lo que fuera presencial, ligeramente un poco más alto".

Mientras tanto, More Barret, directora del Teatro Nazas, comentó que este año, al igual que el anterior, el recinto no festejará el Día Mundial del Teatro por encontrarse cerrado. Señaló que su equipo se ha dedicado a mantener en buenas condiciones las instalaciones del teatro, pues cerrados, los edificios están tendentes a maltratarse más.

"Participamos en la Asociación Nacional de Teatros Independientes y en el mes de julio (2020) participamos en un festival junto a otros 50 teatros y obviamente todas las actividades fueron a través de las plataformas digitales. Lo que tratábamos de hacer era pedir una claridad respecto a las políticas públicas que se refieren a las artes escénicas y en concreto a los espacios escénicos (…) La verdad es que no hubo ningún pronunciamiento por parte de las autoridades, ni federales ni estatales ni municipales. Lo que obtuvimos fue la reflexión y seguir cerrados por cuestiones de la pandemia".

Barret señala que al Teatro Nazas le ha pegado fuerte la falta de ingresos por el uso de espacios, lo que dificulta su operación. Otra incertidumbre que percibe es que el futuro de las producciones teatrales también se relaciona con la incógnita, por lo menos hasta el próximo año.

"Probablemente vamos a abrir en una o dos semanas más, pero tenemos la restricción del 10 por ciento, no más de 200 personas". Si el recinto tiene un cupo de 1438 butacas, la restricción de público también es otro factor que puede complicar el interés de las compañías para regresar al teatro, pues no tendrían ganancias relevantes en taquilla.

En el caso del Teatro Jorge Méndez, la Dirección General de Cultura de Torreón informó que se está remodelando con una inversión aproximada de 350 mil pesos. Mientras que el Teatro Salvador Novo se encuentra en etapa de diagnóstico, según la Secretaría de Cultura de Coahuila.

Aunado a esto, espacios independientes como Plan B Estudio han optado por ofrecer funciones de teatro vía streaming, con un costo simbólico para poder sustentarse.