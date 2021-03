El INE está tomando partido: López Obrador

El presidente Andres Manuel López Obrador, calificó este viernes de "extraña" la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de anular la candidatura para la gobernación de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, acusado de violación y abuso sexual y quien pertenece al partido del mandatario.

"Es extraño porque antes no lo hacían, ahora están convertidos en supremo poder conservador, ya deciden quién es candidato y quién no", afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

El jueves el INE anuló la candidatura del aspirante de Morena al Gobierno de Guerrero por diversas irregularidades, entre las que destacó que no entregó el informe de gastos de precampaña tal y como establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

López Obrador afirmó que antes el INE no tomaba este tipo de decisiones pero ironizó al decir que "a lo mejor ya cambiaron las leyes, o a lo mejor antes no se aplicaban y ahora sí se aplican".

El mandatario criticó la decisión y dijo que quizá la anulación de la candidatura de Salgado Macedonio fue resultado de que al INE no le "gustaba" el político.

"Entonces buscó un pretexto, cualquiera, una excusa, y te elimino yo eso nunca lo voy a ver bien y espero que comprendan que no es una intromisión a la decisión del INE. Es que yo fui víctima de esas maniobras", detalló.

Recordó que cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México fue desaforado porque, aseguró, sus adversarios no querían que apareciera como candidato a la Presidencia en el 2006.

"Eso para mí es un atentado a la democracia, así de claro, es juego sucio, es antidemocrático", afirmó.

"Creo que es una acción parcial del Instituto Nacional Electoral que va en contra de los fundamentos de la Constitución del propio Instituto Nacional Electoral, de su imparcialidad, de su objetividad y de funcionar como un árbitro en las elecciones", comentó.

Indicó que serán las autoridades correspondientes las que van a decidir pero afirmó que no se va "a quedar callado", pues no es un "asunto menor". "El INE está tomando partido, algunos consejeros del INE, incluido su presidente, están tomando partido. Ellos justamente no deberían tomar partido", declaró.

La candidatura de Salgado Macedonio se ha visto envuelta en la polémica desde diciembre de 2020, porque está acusado de violar a una menor de edad en 1998 y de abusar de una periodista en 2016, además de estar incriminado en al menos otras cinco agresiones sexuales.

En febrero, Morena lo registró ante el INE, pero ante las protestas feministas a finales de ese mes el partido le quitó la candidatura y acordó la realización de una nueva encuesta para definir a su candidato a la Gobernación de Guerrero, aunque no prohibió la participación de Salgado Macedonio.

Hace dos semanas, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena ratificó a Salgado Macedonio como candidato a gobernador, pese a las acusaciones en su contra.