En lo que será su novena gira artística por la provincia de Coahuila, para exprimir electoralmente el Plan Nacional de Vacunación y los programas sociales… Perdón, para promover los logros de la Cuarta Transformación antes del 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegará a La Laguna hoy, para "revisar" los avances del programa Agua Saludable para La Laguna, proyecto al que no se le ve por dónde, como tampoco queda claro dónde está el presupuesto para concretarlo, pero con el que ha logrado unir a todos los sectores productivos en sus dudas, incluso a los organismos operadores de los municipios de la región, a quienes por cierto no invitaron al cónclave que tendrá lugar en la explanada del SAT en el periférico; se espera un miniinforme de la vacunación para adultos mayores que por "pura coincidencia" en Torreón arrancará a la par de su visita también este sábado.

Por su parte, uno que otro "ipeco" anda de nervios porque no saben qué obra se le ocurrirá cancelar al preciso en esta visita, o a qué sector va a amagar con mandarle a la UIF, el brazo armado del Gobierno federal. Nuestros subagentes, disfrazados de "ninis", nos informan que el presidente está más preocupado por entregar las becas "Jóvenes Construyendo el Futuro" en San Pedro, por su rentabilidad política, que por visitar el desastre ecológico de la Sierra de Arteaga, que ya tiene más de una semana. Lo que sí, es que los alrededores de los lugares que visite el presidente estarán muy custodiados, por aquello de que se le aparezcan manifestantes para preguntar por compromisos como el rescate integral en Pasta de Conchos, o la promesa a los productores de carbón para que CFE les comprara el mineral, o la crisis económica de miles de familias de la región Centro, que siguen en "veremos" por la situación legal de AHMSA.

********************

Nuestros subagentes, disfrazados de burócrata listo para irse de vacaciones, siguen con la boca abierta luego de ver las caras moradas, o más bien guindas, de coraje que pusieron el ex "hooligan" panista Luis Fernando Salazar, el incondicional aliado de Morena que milita en el partido que puede, José Ángel Pérez, y hasta la que se ostenta como jefaza de Morena en Coahuila, Miroslava Sánchez, luego de que el Consejo General del INE les negó la posibilidad de registro. Los tres suspirantes se soñaban despachando en el séptimo piso del edificio más caro y caluroso de la ciudad. Fue por un leve "detallito" que les dieron este revés, pues olvidaron presentar su informe de gastos de precampaña. De los tres suspirantes a la presidencia municipal, el que más rápido salió a defenderse fue el cliente número uno de las inestables redes sociales, quien arremetió contra el INE y les dijo que andan haciendo el trabajo sucio al PRI y al PAN. Como balde de agua fría les cayó la resolución, precisamente porque el pasado jueves 25 de marzo inició el registro de candidatos y sus respectivas planillas ante el IEC, proceso que cierra el próximo lunes. Por lo tanto, si van a impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tendrán que moverse antes de la fecha porque van contra reloj y el caldero político empezó a calentarse, ya que don Luis Fernando, siguiendo el dicho "el que agandalla no batalla", amaneció ayer autoproclamándose como candidato oficial de Morena y dándole las gracias a su amigazo Mario Delgado "por el favor recibido".

********************

Y en tiempos de lloriqueos, berrinches, pataletas y "sálvese quien pueda", quien también dio la sorpresa al anunciar su renuncia a lo que queda del Partido Acción Nacional en Coahuila y anunció su adherencia al partido que hasta hace unos días acusaba de dictador y los más deplorables adjetivos fue el regidor de los taxis, José Ignacio García Castillo, para más señas, el presidente del Comité Municipal del PAN y primer regidor quien vivió de la nómina municipal durante cuatro años y se vio beneficiado con uno que otro negocillo. Fiel escudero de la nómina… Digo, autoridad municipal, fue el encargado de defender, siempre a gritos, las acciones municipales contra viento y marea y pasando por encima de quien fuera. Pero a partir de ayer, con una militancia que dijo fue de 20 años y a pocas semanas de las elecciones, renunció al blanquiazul para apoyar a quien está en su corazón, su amigo Luis Fernando Salazar. Dicen los bien enterados que este repentino amor surgió luego de que a don Nacho, dueño de más de 50 concesiones de taxis y que juega también en el bando de los "cinqueros", no lo dejaron como alcalde interino, tampoco favorecieron a varios de sus familiares como proveedores de ayuntamiento y mucho menos lo quisieron en la planilla del "carnal" Marcelo Torres Cofiño. Por cierto, muy vivillo, dijo que seguirá cobrando como primer regidor hasta el término legal de la actual administración.

************************

Desde la Sierra de Arteaga, los subagentes, disfrazados de termo con café caliente, nos reportan que el "góber" "apagafuegos" Miguel Riquelme, prácticamente ya despacha en el Centro de Control del incendio porque, como no quiso nombrar en su Administración titular para la Secretaría de Medio Ambiente, tiene que supervisar personalmente los trabajos en espera de que lleguen los helicópteros prometidos por la Semar. Don Miguel recibió cauteloso la notificación del Gobierno federal de que la entidad pasó a color verde en el Semáforo Epidemiológico. Y es que si bien Coahuila, tras un año de pandemia, nunca estuvo atenido al estatus federal ni hizo caso a los colores que se le ocurrían al zar de la pandemia, Hugo López-Gatell, mejor se fue por la libre y trazó sus propias acciones de salud para atender la contingencia y moverle a la reactivación económica con el fin de que el impacto social fuera menos grave. El "góber" aseguró que no se caería en precipitaciones o aceleración, por lo que recomendó extremar precauciones en el cuidado de los indicadores que se tienen ante el riesgo latente de rebrotes en los contagios por la temporada vacacional de Semana Santa. Y mientras "avanza" la vacunación, dijo que se va a continuar con los "planes piloto" de aperturas autorizadas por los subcomités en las 5 regiones. Por lo pronto, y como otra de las secretarías que tampoco tienen titular es la de Educación, algunos directores de escuelas piensan acercarse a Riquelme para plantearle que si ya abrieron los restaurantes, los bares, los antros y la cantina más grande de la ciudad, el TSM, no estaría mal abrir las escuelas.

********************

Y a unas horas del registro del "mini bien peinado" Román Alberto Cepeda como candidato a presidente municipal de Torreón por el resucitado RIP… Digo, PRI, que será este domingo, nuestros subagentes, disfrazados de vaso de café de tienda de conveniencia, nos reportan que ya hubo "humo blanco" desde las alturas en torno a quienes integran la tan ansiada y esperada planilla. Así que para que no se le olvide, se le recomienda al lector anotarlo aunque sea en una servilleta. De síndica, los astros se le acomodaron a Laura Reyes Retana, fósil prominente de aquel grupo conocido como "La Burbuja". La IP será apapachada con la designación del priista de clóset Luis Jorge Cuerda Serna, que como va de primer regidor ahora tendrá la oportunidad de demostrar que no solo tiene capacidad crítica, sino también de servicio público (léase con sarcasmo). De la estructura, van para las principales regidurías Omar Morales, a quien finalmente se le hizo y de quien se espera no se le vayan a perder los recursos para operar, Felipe González y Anilú Cepeda de los cuadros "sin embargo". Por la sociedad civil, la posición es para Cristian González, activista social en favor de la inmortalidad del cangrejo. Figura además el doctor José Manuel Riveroll Duarte, grillo general de la Sección 87 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, también Karla Centeno del grupo de Carlos Centeno; el estridente Enrique Sarmiento, la maestra Olga Cepeda y la cuota de la alianza con el PRD Blanca Álvarez, otra desconocida. Así que veremos y diremos, por si las dudas, que no se les olvide que primero tendrían que ganar, ya después que cobren.

********************

Los que con uñas y dientes luchan por acaparar el proceso de vacunación para adultos mayores en Coahuila son los funcionarios federales de la 4T, que ven a otras instancias gubernamentales como enemigos y hasta los ofrecimientos de ayuda los toman como intromisión. "De la logística y la convocatoria nos encargamos nosotros", dicen respecto a la vacunación que se hará en Torreón. Pasan por alto protocolos sanitarios y médicos, pues siguen sin capacitar a los Servidores de la Nación; de ahí el desorden que persiste en el manejo de los biológicos, lo cual resulta harto sospechoso, como es el caso de las 4 mil vacunas que están en congeladores en Torreón y se desconoce para quiénes serán. En la reunión del Consejo Estatal de Vacunación de la Secretaría de Salud de Coahuila, los representantes de Bienestar nomás no supieron decir cuándo llegarán las 3 mil 850 que faltan para el personal médico que corresponden a la segunda dosis y cómo le harán para resolver el problema ante las poquitas vacunas que les lleguen para darles la primera dosis a las personas de 80 años. Tampoco es cierto que estén hablando por orden alfabético de los apellidos, incluso hay quienes a estas alturas no saben si esperar la llamada o acudir a uno de los puntos de vacunación, todo porque no hay quién responda de la Federación. Aunque ni en cuenta los toman, la Secretaría de Salud Estatal pondrá sus ambulancias de terapia intensiva, médicos y enfermeras para ayudar al reposo de los vacunados, mientras el Municipio alistó personal de varias dependencias para apoyar. Lo que no checa mucho es por qué la vacunación en el Tec de La Laguna, en el Coliseo. ¿Qué no hay hospitales en la ciudad? Son preguntas.