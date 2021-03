Da Phillips México a Piedras Negras certificado de garantía por luminarias LED

En un periodo de dos años y tres meses de la actual administración municipal de Piedras Negras, se han colocado 12 mil 346 lámparas LED, para la reposición de las lámparas antiguas del alumbrado público; situación por la cual la empresa Phillips México otorgó al municipio de Piedras Negras, un certificado de garantía por 10 años por la citada cantidad de luminarias instaladas.

Jorge Ávila Treviño, representante de Phillips México, entregó a Claudio Mario Bres Garza, presidente municipal de Piedras Negras; la mencionada garantía de 10 años por escrito y que cubre todas las luminarias tipo LED que se han instalado en ésta ciudad fronteriza desde el primer año de la actual administración municipal.

Mencionó que han estado acompañando a este proyecto desde hace un año y medio y han encontrado que tiene puntos para compartir no solo de manera nacional, sino internacionalmente, pues es una ciudad que está al nivel de cualquier otra ciudad del mundo.

“Cuando pienso en Nueva York, que está interconectada con más de 250,000 puntos de luz; cuando pienso en Los Ángeles, que tiene 130,000 puntos de luz conectados, pienso en Piedras Negras, porque hoy Piedras Negras tiene toda la infraestructura para ser conectable en el futuro y lo más importante, el ahorro de energía y la mejor visibilidad con la que ahora se cuenta”, dijo Ávila Treviño.

Al referirse al programa denominado Tu Ciudad LED del gobierno municipal de Piedras Negras, el representante de la empresa Phillips México, ahora llamada Signify México S.A. de C.V; señaló que lo interesante es que se trata de una inversión propia; pues cuando los municipios invierten de sus propios recursos llama la atención la confianza que tienen en que van a escoger los mejores productos.

Indicó que, actualmente, Piedras Negras instala un producto de última generación y tiene un receptáculo ya disponible para que poco a poco puedan irse integrando sensores, puede integrarse una plataforma de comunicación. Indicó que, conforme a los principios de negocios, todo producto tiene una garantía y que para la empresa es muy importante compartir un certificado de carácter oficial por 10 años.

“Viene ya con el nuevo nombre para México, que es Signify México S.A. de C.V., donde describimos las 7 partidas de productos que hemos estado suministrando a través de este tiempo, con sus respectivos periodos de garantías, de tal modo que la ciudadanía puede estar tranquila que, durante 10 años, deben de estar funcionando estas luminarias”, enfatizó.

Por su parte, Bres Garza señaló que hoy se les retribuye con algo que será una herencia que dejaran un documento que le dice a la sociedad de Piedras Negras, que hoy, mañana y el día que esté en la administración municipal, esto seguirá vigente y seguirá durante los años de la vida útil de estas lámparas, que ya suman más de 12,000 instaladas en la ciudad.

“Este documento no está complemento, este representa 12,346 lámparas y representa una inversión, hasta el día de hoy, una inversión de 74 millones 157 mil pesos. No está completo, porque no se puede poner, lo que todavía no ha venido”, fue lo que puntualizó el alcalde de Piedras Negras.