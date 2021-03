Perro salva a su dueña detenido el tráfico; la mujer se había desmayado

Haley Moore estaba paseando con su mascota, Clover, por el vecindario de Stittsville en Ottawa cuando se derrumbó en la calle, informó CTV News.

Clover, una cruza de Pastor de Maremma de año y medio, revisó a su humana y salió corriendo a la calle en un aparente esfuerzo por detener a los vehículos que pasaban, dijeron testigos al medio.

Dryden Oatway, un conductor que se detuvo, dijo: "Fue realmente impresionante, realmente me bloqueó el camino. Ella retrocedió hacia la carretera para bloquear mi camión".

Oatway saltó de su camioneta para ver cómo estaba Moore cuando Clover llamó la atención de otra vecina, Danielle Pilon, quien también se detuvo para ayudar.

Ellos llamaron a una ambulancia y luego localizaron a los padres de Haley, según el informe.

Jaw-droppin’ security footage of an Ottawa dog flagging down a car to help her owner, who had a seizure.

Sheesh. We don’t deserve ‘em.

