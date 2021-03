Esquiador olímpico se rompe la clavícula tras aparatoso accidente sobre una pendiente

El incidente ocurrió en la Copa del Mundo de Salto de Esquí celebrada en Planica, Eslovenia, cuando el atleta olímpico noruego Daniel-Andre Tande, de 27 años, perdió el control en el aire tras haber saltado del trampolín y aterrizó en la pista sobre su costado y rebotó varias veces a lo largo de varios metros hasta que se detuvo.

Tande recibió asistencia médica de inmediato y lo indujeron en coma antes de que fuera trasladado vía helicóptero a un hospital en la capital del país, Luibliana.

A través de redes sociales, oficiales del deporte informaron que Tande se rompió la clavícula y se encuentra en condición estable; sin embargo, el noruego tuvo que ser intubado a un ventilador por 24 horas como medida de precaución, informó el New York Post.

I'm so worried about Daniel Andre Tande. I hope he'll get better soon and come out alive. When I saw it, shivers ran through me #skijumpingfamily pic.twitter.com/lh4zg7xKlp