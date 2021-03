Niñas son acusadas de asesinar a conductor de transporte por aplicación

Los hechos que trascendieron en Washington, DC, durante el martes, ocurrieron después de que las menores de 13 y 15 años, se enfrentaran con el conductor Mohammad Anwar, de 66, con un taser presuntamente para asaltarlo y quitarle su vehículo, según detalla el New York Post.

Pese a que las menores negaron el miércoles ser responsables de la muerte de Anwar, testigos aseguraron que vieron a las dos intentar subir a la fuerza al vehículo mientras amenazaban al conductor quien intentaba detenerlas.

El hombre que era un inmigrante de Pakistán, perdió la vida después de quedar colgado de la ventana del asiento del conductor intentando detener a una de las niñas que manejaba el vehículo, la cual terminó por impactar en una acera.

Como consecuencia del choque, Anwar salió volando del vehículo recibiendo diversas lesiones y un severo golpe en su cabeza que le provocó la muerte, según constató personal médico de un hospital local ese mismo día.

Ambas menores tuvieron que ser sacadas del vehículo por elementos de rescate, ya que permanecieron atrapadas en su interior y después intentaron darse a la fuga.

EXCLUSIVE: Law enforcement sources tell me 2 teenage girls, ages 13 & 15, are accused of an armed car jacking in SE Washington, DC. The car crashed & flipped over near Nats Park. The victim landed on the sidewalk & died at a hospital. Police arrested 2 suspects: @nbcwashington. pic.twitter.com/S5sqKE5gKc