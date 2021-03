Fabricante convierte sus ataúdes sin vender en patinetas

Anusorn Yungyearn, de 30 años, dice que la idea comenzó porque notó que durante la pandemia por coronavirus, los jóvenes empezaron a interesarse por el 'skateboarding', posiblemente porque puede practicarse al aire libre, en contraste con otras actividades que quedaron suprimidas por no poderse realizar reuniones en espacios cerrados.

Fue entonces que Yungyearn decidió transformar los ataúdes acumulados en su fábrica y convertirlos en patinetas. "El procedimiento para hacer estas tablas es casi exacto al de hacer ataúdes", afirma, recoge la agencia Ruptly.

También ha prometido regalar sus primeras diez creaciones a niños de familias pobres. "Queremos hacer estas patinetas de ataúd lo más parecidas posible a las tablas reales. De esa manera podrán jugar y sonreír un poco mientras se divierten", comenta.

