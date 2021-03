Intenta asaltar restaurante pero se arrepiente, paga y deja hasta propina

Un restaurante en Colombia, se convirtió en el escenario de un 'inusual' suceso, después de que un hombre que intentaba asaltar el negocio se arrepintió, comió con el dueño, pagó la cuenta e incluso dejó propina.

De acuerdo a la información compartida por diversos medios, los hechos trascendieron en el barrio Villa Javier, al sur de Bogotá, donde Adriano Gómez, dueño del local Las Arepas del WhatsApp, así como sus empelados, fueron sorprendidos la mañana del jueves de la semana pasada por un joven armado que entró al negocio con intenciones de robar.

Según detalló Gómez, el presunto asaltante amenazó a los trabajadores del local apuntando con su arma para exigir que le entregaran el dinero de la caja.

El dueño del local dijo que al notar que el joven se veía alterado, intentó dialogar con él para explicarle que no tenían aún ingresos monetarios y que sólo había comida, por lo que decidió invitarlo a tranquilizarse y sentarse a comer unas arepas que ya tenía preparadas.

El hombre armado al principio se negó e insistió con amenazar a la cajera a la que le apuntaba directamente con su arma, esperando obtener dinero a cambio, pero tras unos minutos cedió a la invitación del dueño del negocio.

"La persona a la que usted le está apuntando es una chica que lleva apenas un mes trabajando con nosotros y es madre de tres hijos, no le haga daño (...) Yo le volví a insistir que tenía las arepas listas para comer. Viejo, no me robe. Más bien venga, se sienta y se toma un ‘guanabanazo’ y se come una arepa de peto caliente con mucho queso, ¿cómo quiere el jugó, en agua o en leche?", insistió Gómez al joven hasta lograr que éste se sentara junto a él para comer.

Ya con las arepas servidas, el presunto asaltante le contó al dueño parte de su vida detallando que le ayudaba a su papá con la venta de tejas, pero que estaban pasando por una situación económica difícil.

Tras terminar su plática con Gómez, el joven no sólo insistió en pagar la cuenta, pese a que el dueño le dijo que las arepas eran de cortesía, sino que dejó una generosa propina.

"Le dije que era invitación de la casa, pero insistió en pagarme, le fui a dar las vueltas y me dijo: “No mi viejo, la propina es para usted, lo llevo en la buena", detalló Adriano.

"Soy un hombre a quien le gusta el diálogo y creo en las segundas oportunidades, en el arrepentimiento. Espero que el chico haya entendido el mensaje y ojalá le sirva esa experiencia para su futuro".