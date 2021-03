Flaco favor

Ayer se dio a conocer información sobre la decisión de que la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral negó el registro de 25 aspirantes de Morena y dos del nuevo partido denominado Redes Progresistas.

Entre los presuntos inhabilitados se señala a los torreonenses Luis Fernando Salazar Fernández, José Ángel Pérez Hernández y la doctora Miroslava Sánchez Galván.

Una vez dada a conocer la información respectiva, Luis Fernando emitió un comunicado donde señala que la imposición de una sanción como la que se pretende, que es negarle el registro, es de tal desproporción que él nota muy viable revocar ese acuerdo del INE ante el Tribunal Electoral, en caso de ser necesario llegar al litigio.

Llama la atención que ni José Ángel ni Miroslava se hayan pronunciado públicamente. Parece que se confirma con esto que Salazar Fernández ya había derrotado hace mucho a Sánchez Galván y a su excompañero panista y también rival en aquel entonces, al exalcalde Pérez Hernández.

Parece pues inminente que al llegar al plazo legal de registros, Morena tendrá que pronunciarse por sus candidaturas y es tiro cantado que Luis Fernando ha conseguido hacerse de la que corresponde para la alcaldía de Torreón.

Este episodio de la Comisión de Fiscalización del INE no es más que un hecho que la postre le terminará beneficiando al virtual abanderado del partido de color guinda. La historia reciente demuestra que todo aquel candidato que se ha pretendido derrotar impidiéndole su participación en la urnas termina fortalecido. El caso más representativo lo es sin duda el del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien siendo jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal se vio envuelto en un juicio de desacato ante una autoridad judicial y su candidatura natural hacia la presidencia pudo haber sido impedida por mera resolución jurídica. La presión de ese entonces hacia una corriente democrática forzó entre otras cosas que no se concretara el plan de inhabilitar a AMLO como candidato.

El cerradísimo resultado donde finalmente resultó electo Felipe de Jesús Calderón Hinojosa daba cuenta de que haber impedido la candidatura de López Obrador habría sido sencillamente mancillar el anhelo democrático de una parte muy importante del pueblo mexicano que veía en el tabasqueño una real opción política. Doce años después esa proporción creció hasta más de la mitad del electorado activo, que terminó llevándolo ahora sí y por la vía democrática a la primera magistratura del país.

Evidentemente es desproporcionado comparar aquel episodio del hoy presidente al juego local por la alcaldía torreonense. Lo que sucede es que en esta ocasión es probable que de inicio sea una carrera de tres, algo inédito en la historia de la ciudad.

De confirmarse, como seguro sucederá, la presencia de Luis Fernando en la boleta electoral por la presidencia municipal de Torreón, este deberá enfrentar a la maquinaria priista conducida y perfectamente engrasada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien designó como candidato del Revolucionario Institucional a Román Alberto Cepeda González. Además está Marcelo Torres Cofiño por el PAN, que en la competencia por la presidencia local o triunfa o ha quedado cerca del primer lugar. Torres Cofiño será un serio candidato, por eso hoy la contienda pinta entre tres.

Así que aquellos que sienten escozor por que Morena siga avanzando y crean que esto de la fiscalizadora del INE los quitará del camino están equivocados. Flaco favor han recibido.

Pero por otro lado, Luis Fernando Salazar es lo más alejado que pueda existir en esencia de López Obrador, aunque en política suelen suceder cosas como estas.

Así que los detractores de Salazar no canten victoria, puesto que este estará en la boleta; pero tampoco se preocupen, él no tiene nada que ver en esencia con la 4T, por fortuna para los que no vayan a votar por él y para desgracia de quienes sí lo hagan.