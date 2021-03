Mujer desnuda interrumpe noticiero para agredir a la presentadora

Mediante redes sociales se volvió viral el video de un noticiero en Rumania en el que una mujer desnuda interrumpió la transmisión en vivo del noticiero encabezado por Mirela Vaida.

La presentadora se encontraba conduciendo tranquilamente, cuando de pronto ingresó la fémina con una piedra en mano con la cual intentó agredirla.

"Esta mujer se acercó a mí muy rápidamente e intentó golpearme con una piedra. Me quedé en shock porque no entendía lo que estaba pasando. No tuve el valor de actuar más rápido. Tuve suerte de que no pudiera darme", declaró tras regresar del corte.

| En Rumania, una presentadora de televisión en vivo fue atacada por una mujer desnuda con una piedra en sus manos. pic.twitter.com/EGW8y7AMXL — Luciano (@tyk_tock) March 20, 2021

El material ya acumula más de 300 mil reproducciones en redes sociales y decenas de comentarios, de los cuales la mayoría, tomó el incidente como algo cómico.