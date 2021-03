Policía electrocuta a dos adolescentes que provocaron un pelea en un aeropuerto

El incidente ocurrió en un aeropuerto ubicado en Atlanta, Georgia, cuando tres jóvenes de entre 17 y 19 años supuestamente comenzaron a comportarse de una manera grosera con un agente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y un hombre les reclamó su comportamiento, a lo que los sospechosos reaccionaron con violencia física.

Un testigo captó el momento en el que los tres jóvenes comenzaron a golpear al hombre hasta que un oficial de policía arribó y activó sus pistola eléctrica, electrocutando a dos de los tres sospechosos. Uno de los involucrados intentó levantarse pero recibió otra descarga por parte del oficial, quien le había advertido varias veces que se detuviera.

El portal CBS46 informó que no se reportaron personas heridas y dos de los tres jóvenes involucrados fueron arrestados.

