'Me llaman Miss Piggy'; mujer sufre bullying por parte de su esposo e hijos

Una mujer ha denunciado a través de Reddit, ser víctima de bullying por parte de su esposo e hijos, quienes la han apodado como 'Miss Piggy', para motivarla, según el hombre, a que 'baje de peso'.

La mujer de 32 años cuya identidad permanece en el anonimato, dice que su vida se ha tornado difícil al intentar perder peso después de tener un bebé, debido a su depresión posparto y que desde entonces su esposo al que llama 'Dave', de 43, se ha dedicado a asignarle apodos que 'puedan motivarla'.

"Casi no duermo atendiendo a mis hijos y la mayoría de las mañanas, apenas puedo levantarme de la cama, y ​​mucho menos soy capaz de conducir hasta el gimnasio. Han sido unos meses oscuros para mí", comenta la mujer en su publicación, señalando que además Dave suele insultarla entre bromas con su 'sobrepeso'.

Sin embargo, sus problemas no terminan con su pareja, ya que ésta, según comenta ella, se ha dedicado a pedirle a sus familiares, amigos, conocidos y hasta sus propios hijos, que la llamen 'Miss Piggy', en referencia al personaje de El Show de los Muppets.

"Odio este apodo, pero él dice que se supone que me motiva a perder peso (...) Creo que él realmente cree que me va a ayudar, pero me siento realmente debilitado por este apodo".

Comentarios por parte de internautas que leyeron el post de la mujer, no se hicieron esperar, recomendándole que busque ayude profesional y que se separe lo más pronto posible de Dave, ya que incluso éste está enseñando a sus hijos a ser unos potentes 'acosadores'.