Una gran mujer de palabras

Siempre que entraba a la oficina de mi papá lo primero que veía en su escritorio era ese par de librotes con una portada que me llamaba mucho la atención. Eran los dos tomos del diccionario de María Moliner, el Diccionario de uso del español que mi papá, como amante de todo lo relacionado con el lenguaje, tenía siempre a la mano… para consultarlo, no nada más de adorno, por supuesto.

En las pláticas con sus amigos sobre cuestiones idiomáticas no faltaba que se nombrara a María Moliner: “Pues en el diccionario de María Moliner viene el significado de…” y así empezaba una larga y nutrida plática sobre las palabras. Es que es un diccionario que se distingue de otros precisamente porque en su contenido está plasmado el dedicado trabajo de una auténtica apasionada de las letras, una mujer que usaba a las palabras no como una ciencia reservada para los “iluminados” que la estudian, sino como una auténtica herramienta de la gente… cosa que no se esperaría de una persona tan estudiada y preparada, pero que habla mucho del carácter humano de Moliner.

No muchos, sino todos los que se interesan por la lengua española admiran el meticuloso trabajo realizado con el fin de ofrecer el contenido accesible, claro y útil que María Moliner incluye en su Diccionario de uso del español. Porque es realmente eso: un diccionario de uso.

Una de las descripciones que más me gustan sobre esta gran obra es la del reconocido lingüista español Manuel Seco: “Es uno de los diccionarios más importantes. Muchos creen que lo es por su caudal, por el número de voces definidas, fiándose de la mera apariencia material; en realidad registra más o menos los mismos términos que el Diccionario de la Academia, y así lo reconoce la autora. Lo que sí distingue, en cambio, esta obra es su propósito renovador, que yo sintetizaría en la conjunción de tres rasgos: el concepto del diccionario como una herramienta total del léxico, la voluntad de superar el análisis tradicional de las unidades léxicas y el intento de establecer una separación entre léxico usual y el léxico no usual”.

Lo que dice Manuel Seco es muy cierto, porque cuántas veces consultamos el Diccionario de la Real Academia Española, que nadie niega que es extenso y está bien hecho, pero al buscar ciertas definiciones nos quedamos con cara de what, porque muchos significados son rebuscados, revueltos, escritos en una lengua que en realidad es de otra época, y nos dejan “en las mismas” o a veces pior, como diría mi compadre… que es pior que “peor”. Y si en vez del Diccionario de la RAE consultamos un Diccionario Académico, frecuentemente nos marean con definiciones que van de un lado a otro. ¿Un ejemplo? Busque el verbo “amparar” y verá que da como significado “proteger”… y si luego busca “proteger”, verá que el significado es: “poner al amparo”… no posta’ bueno.

Por eso es tan importante el diccionario de María Moliner, porque rompe con estos vicios académicos y se da a la pesada —pero amorosa— tarea de descomponer las definiciones de la Academia para presentarlas en un lenguaje actualizado, entendible, real.

Es un trabajo que, además de ser una herramienta útil, debe representar la base que permita continuar la labor lingüística, humana y digna, de esta admirable mujer.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA:

Susana Gómez: “Si quiero referirme a un lapso de cuatro años, ¿está bien que diga cuatrienio?”

LE RESPONDO:

Sí se considera correcto usar “cuatrienio” para referirse a un período de cuatro años, y también es correcto “cuadrienio”, que es más parecida a su etimología pero se usa mucho menos que “cuatrienio”. También, para referirse a algo que se repite cada cuatrienio, puede emplear por igual los adjetivos “cuatrienal” y “cuadrienal”.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Muchas personas se sienten confundidas cuando una frase no termina de la manera que ellos salchicha.