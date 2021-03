Modifica AMLO plan de vacunación; va para adultos mayores antes que maestros

Al señalar que lo primordial es garantizar el derecho a la vida, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se modificó la estrategia de vacunación contra el COVID-19 en Campeche, por lo que se vacunará primero a todos los adultos mayores y después, a los maestros y trabajadores de la educación para que se reinicien las clases presenciales.

En conferencia de prensa matutina en las instalaciones de la Tercera Región Naval, el titular del Ejecutivo federal señaló que se buscaba "hacerlo a la limón", es decir, inmunizar a los dos sectores al mismo tiempo, pero se acordó que primero se usarán todas las dosis para vacunar a todos los adultos mayores.

"Queríamos hacerlo a la limón, es decir, al mismo tiempo, ir vacunado a adultos mayores y a maestros; por ejemplo en Campeche, que está en semáforo verde... pero, estamos replanteando la situación y vamos primero a utilizar todas las vacunas para adultos mayores", señaló. "Porque lo más importante es la vida, claro que la educación es fundamental, los dos derechos -el derecho a la salud y a la educación- pero tenemos que proteger a los adultos mayores primero (...) Si están vacunados los trabajadores de salud que están atendiendo en hospitales COVID, si tenemos vacunados a todos los adultos mayores, entonces podremos vacunar a todos los maestros y regresar a clases presenciales. Ese es el plan", dijo.

Acompañado por el gobernador Carlos Miguel Aysa González, el presidente López Obrador señaló que se tiene que prevenir ante la posibilidad de llegada de una tercera ola de contagios, como se está presentando en otros países. "Tenemos que prevenir ante cualquier situación extraordinaria, no deseada. El que haya un repunte, que haya una nueva ola de contagios como se está viendo en algunas partes del mundo. "Nosotros tenemos que aprovechar que estamos bajando en cuanto a contagios, es muy claro lo que se está reflejando desde que inició la pandemia, vamos a la baja de la segunda ola, pero no queremos un repunte. Ya queremos que desaparezca o que sea mínimo el daño que cause la pandemia, y por eso la prioridad en los adultos mayores", explicó.