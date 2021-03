Pobladores anuncian cierre de Hierve el Agua, Oaxaca ante riesgo de violencia

Autoridades y pobladores del municipio de San Lorenzo Albarradas anunciaron que se cerrará definitivamente el acceso a Hierve el Agua ante el riesgo de que estalle la violencia, con lo que queda prohibido el paso a todo tipo de turistas, nacionales e internacionales.

En conferencia de prensa, los pobladores de este municipio de los Valles Centrales de Oaxaca acusaron que históricamente todos los beneficios económicos que deja la explotación de este destino turístico que está en sus tierras, lo acaparan agencias de viajes y grupos políticos.

Fue ante ello que decidieron que se cerraría de forma definitiva el sitio y con ello cometería un delito quien ingresara al lugar sin autorización, pues aseguran que tras litigios y juicios, se les reconoció como los legítimos posesionarios de la tierra.

"Se les otorgó a otros pobladores ajenos al Ejido la posesión de la parcela (donde está Hierve el Agua). Hemos ganado diversos juicios agrarios y de amparo donde se nos ha reinstaurado la posesión y la propiedad de la parcela. De ahí que toma la decisión de cerrar el acceso a este destino turístico", declararon.

Acusaron que existe compadrazgo y protección política, así como desidia de las autoridades estatales, lo que permite que políticos como Manuel Pérez Morales y Jorge Franco "Chucky", quien fue Secretario General de Gobierno en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, se hayan beneficiado económicamente de la explotación turística de la zona.

Además señalaron que en el gobierno prefieren que haya "un baño de sangre" antes que atender la problemática, por lo que dijeron que para evitar esas circunstancias tomaron la decisión del cierre.

"Hemos decidido cerrar la comunidad y definitivamente el acceso al turismo. Para evitar que haya un conato de violencia (...) Ya nadie de turismo podrá acceder, nacional o extranjero, definitivamente".

Los pobladores agregaron que todos aquellos que ingresen a Hierve el Agua sin autorización, serán detenidos de parte de la autoridad municipal, pues finalmente está allanando una propiedad privada.

"Se abrirán los procesos legales correspondientes si no entienden el aviso que se les está dando de que no hay acceso". Lo anterior, porque aseguraron que es lo mismo que entrar a una casa a la que no te han invitado a dado el acceso, al entrar se estaría cometiendo un delito. "Es lo mismo en el Ejido, las personas pertenecientes al Ejido podrán continuar con sus actividades normales en las comunidades, simplemente turismo nacional y extranjero queda prohibido su acceso".

Esta decisión de cerrar el acceso a Hierve el Agua fue anunciada previamente por el agente de San Isidro Roaguía, Marcos Martínez Grijalba, quien también advirtió de riesgo de violencia, pero ante la amenaza de las autoridades agrarias y municipales de San Lorenzo Albarradas de cerrar el paso y no dar acceso a los turistas. Martínez Grijalba dijo que estas amenazas fueron realizadas por el abogado del Comisariado de San Lorenzo Albarradas, Eder Salinas Cortés, luego de que la comunidad de Roaguía ganara un juicio en el que reclamó la entrega de sus participaciones municipales.

Además calificó de ilegal el retén que desde hace varios años mantienen las autoridades de San Lorenzo Albarradas, donde ellos cobran por dejar pasar. En 2017 la comunidad inició un proceso legal ante la Sala Indígena del Tribunal Superior de Justicia, para que el municipio San Lorenzo Albarradas entregue las participaciones que les corresponde a Roaguía, porque desde que fue reconocida hace más de 20 años como agencia la autoridad municipal nunca les hada dado ninguna participación.

Un año después, la Sala Indígena da la razón a Roaguía y ordena la entrega de las participaciones de manera inmediata, pero la autoridad municipal interpuso un recurso de amparo.

El agente exigió a las autoridades que se les garantice y haga valer de manera inmediata la resolución de la Sala Indígena en el sentido de que les entreguen sus recursos, y se tomen las medidas necesarias para evitar un enfrentamiento ante las amenazas de una incursión violenta a la zona de Hierve el Agua. La Segego informó que la Junta de Conciliación Agraria está interviniendo en el tema dado la naturaleza del conflicto entre ambas comunidades.