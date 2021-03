Moscú renoce a violinista lagunera

La joven violinista lagunera Paola Ivette Herrera Pesqueira, quien además es alumna del Instituto de Música de Coahuila (INMUS), fue condecorada con el tercer lugar del Concurso Internacional de Talentos de Moscú 2021 (Rusia), en la categoría de 17 a 19 años.

Este certamen es organizado por un comité de concursos internacionales de la capital rusa, mismo que es derivado del Concurso Internacional de Piano Serguéi Prokófiev.

SOBRE LA ARTISTA

Paola Pesqueira se encontró con su dote musical a la edad de ocho años. Su primer instrumento fue la guitarra. Un año más tarde incursionó en el violín y se unió a la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca en Coahuila.

"Cuando estás niño no entiendes muy bien ese concepto de química, de relación con tu instrumento. Pero en este momento, lo de mi violín es de las relaciones más fueres que tengo. No lo veo como un objeto, sino como mi compañero de trabajo, de estudio y de vida. Lo cuido mucho, siento que si un día me falta el instrumento, me voy a sentir algo vacía".

También llegó a participar durante cuatro años consecutivos en la Orquesta Sinfónica Infantil de México.

Desde hace dos años, Pesqueira es alumna del Instituto de Música de Coahuila (INMUS), donde perfecciona la ejecución de su violín con la maestra Natalia Riazanova, misma que le instó a entrar al concurso de Moscú.

Con la supervisión de Riazanova, Pesqueira se preparó para ejecutar un par de piezas: Romanza Andaluza de Pablo de Sarasate y el Vals N°2 de Reinhold Glière, mismas que se grabaron en un video, para posteriormente ser enviadas al certamen ruso.

En palabras de Natalia Riazanova, Pesqueira es poseedora de un excelente oído y buen control mental en el escenario. También destaca cómo afronta las dificultades técnicas que pueden aparecer en una presentación, además de su persistencia.

"Para mí la verdad es que esto tiene mucha relevancia en mi vida, porque también a lo largo de mis estudios he participado con la Orquesta Sinfónica Infantil de México durante cuatro años consecutivos. Entonces esas fueron las primeras audiciones que hacía para una orquesta grande, pero al hacer este concurso, que ya no estamos hablando de un nivel nacional, sino de uno internacional, para mí tiene mucha relevancia, porque creo que para cualquier músico, en específico violinista, va a ser especial que algo de Rusia te escoja a ti", finalizó Pesqueira.

Condecorada

Paola Ivette Herrera Pesqueira *Violinista lagunera. * Tiene dos años como alumna del INMUS, bajo la batuta de la maestra Natalia Riazanova. *Obtuvo el tercer lugar en el Concurso Internacional de Talentos de Moscú.