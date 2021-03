El lagunero Uriel Antuna anotó poco antes del final del primer tiempo y la Selección Mexicana Sub-23 derrotó 1-0 a Estados Unidos para apropiarse del primer puesto del grupo A del torneo clasificatorio de la Concacaf para los Juegos Olímpicos de Tokio.

El "Brujo" Antuna remeció las redes a los 44 minutos luego de un error de la zaga estadounidense y eso le bastó al "Tri", que finalizó la primera fase con un paso de perfecto de tres triunfos en igual número de encuentros para un total de nueve puntos.

México espera los partidos de hoy en el grupo B para conocer a su rival en la fase de semifinales.

Con un triunfo más, el "Tri" asegurará su tercera clasificación consecutiva en el futbol masculino a los Juegos Olímpicos y la 12.ª en toda su historia.

Estados Unidos, que fue segundo del grupo A con seis puntos, ya había clasificado a semifinales en la fecha anterior y también espera los resultados del otro sector para conocer a su oponente.

3 TIROS a gol tuvo México en el partido, mientras que Estados Unidos tiró una vez a portería.

DUELO RÍSPIDO

En un estadio Akron que permitió el 25 % de espectadores en sus gradas, unas 13,000 personas, el partido inició con más faltas que tiros a portería.

El encuentro parecía complicarse para los locales a los 38, cuando el portero Luis Malagón tuvo que abandonar el partido por una lesión de codo, luego de un choque con Andrés Perea.

Malagón tuvo que ser trasladado a un hospital local. El mismo portero informó en redes sociales que no había sufrido fractura.

APROVECHA ANTUNA

México se puso al frente cuando la zaga estadounidense perdió una pelota en la salida. Antuna eludió a un jugador y efectuó un disparo rasante que entró pegado al poste derecho para convertir su segundo tanto del torneo.

A los 84 minutos, los seguidores de México profirieron el grito homofóbico que le ha costado al país numerosas multas por parte de la FIFA.

El grito se originó justamente durante un preolímpico realizado en Guadalajara previo a los Juegos de Atenas 2004.

Los seguidores mexicanos lo habían emitido en la primera fecha ante la selección dominicana, pero se abstuvieron de hacerlo en la segunda fecha ante Costa Rica.

HABLA JAIME LOZANO

El seleccionador de México, Jaime Lozano, reconoció que aunque ganó su grupo, sus jugadores tiene cosas que mejorar en la semifinal del Preolímpico.

"De cara a la semifinal hay que tocar dos o tres puntos, no hay tiempo para mucho y no debemos darle tanta información al jugador; trabajaremos la salida, la presión y algunos detalles. No hay tiempo para más", señaló en una rueda de prensa.

Lozano confesó que hace más de un año sus futbolistas saben que el duelo de la fase de los cuatro mejores es el más importante porque dará al ganador el pase a los Juegos Olímpicos y todos saldrán concentrados el domingo, en busca de la victoria.

"Desde hace más de un año que sabíamos cómo iba a ser la clasificación, lo tenemos claro; este es el partido que da el boleto y la final solo dará un trofeo. Toda nuestra energía estará puesta en ese encuentro", agregó.

El entrenador confesó que el equipo salió a jugar partido por partido y solo ahora pensará en el de la semifinal.

"A partir de esta noche (ayer) estaremos viendo a los que tienen más posibilidades de clasificarse y mañana (hoy) analizaremos al que nos toque enfrentar en semifinales, toca enfocarnos en la semifinal y en ganar el boleto a los Juegos Olímpicos", dijo.

El estratega tuvo frases de elogios para Estados Unidos que se plantó bien en la cancha y destacó que, a pesar de tener pocas llegadas a la portería rival, México hizo el gol necesario para ganar.

"Fue un partido durísimo, competido. El rival fue el más complicado del grupo. Había que ser contundentes, no generamos como en otros partido, pero en ese robo de balón de Antuna se pudo concretar", explicó.

México ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, fue eliminado en la fase de grupos en Río de Janeiro 2016 y ahora ha preparado un equipo con el propósito de ganar el boleto a Tokio 2020 y en los Juegos buscar la medalla olímpica.