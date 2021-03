Anuncia alcalde pago de deuda de Piedras Negras

La administración municipal de Piedras Negras dio a conocer que, durante el presente mes de marzo quedó saldada la deuda que mantenía con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y, por lo tanto, ya tienen ningún adeudo a largo plazo; lo que significaran un ahorro de 11.5 millones de pesos y que podrán destinarse a otras acciones como obra pública.

“Celebro con la sociedad de Piedras Negras que no debamos un solo centavo, que ya Piedras Negras no tiene deuda y espero que futuras administraciones seamos muy responsables en nuestro gasto, teniendo capacidad para poder invertir y que no tengamos que pedir dinero”, fue lo que manifestó Claudio Mario Bres Garza, presidente municipal de Piedras Negras.

Señaló que un préstamo siempre será mucho más caro que el que, una administración pueda ahorrar y de tener capacidad de mezclar con los gobiernos tanto Federal como Estatal, recursos que se pueden utilizar para hacer más obras y las cuales, dijo, actualmente se están haciendo en esta ciudad fronteriza.

“No estoy hablando que los prestamos sean malos, pero poder fortalecer las finanzas y tener capacidad para hacer obras sin tener que pedir prestado, que es dinero más caro. Siempre, siempre, siempre será mejor”, indicó Bres Garza ante representantes de la Iniciativa Privada y autoridades de Eagle Pass, que participaron en una reunión.

El alcalde de Piedras Negras recordó que la ciudad llegó a tener un máximo histórico de deuda de 105 millones 640 mil pesos, una vez que se pidieron alrededor de 69.8 millones de pesos en el año 2009 y desde entonces; todas las administraciones y la que actualmente preside, que recibió una deuda cercana a los 21 millones de pesos, también se dedicaron a pagarla

“Decía la Dama de Hierro, Margaret Thatcher, no olvides nunca esta verdad fundamental: El Estado no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas; si el Estado quiere gastar más dinero, solo puede hacerlo endeudando o ahorrando. Al final de cuentas el que paga siempre, siempre será el ciudadano”, manifestó Bres Garza.