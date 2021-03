Perrito 'interpreta' Cucurrucucú paloma junto su dueño y es viral

Mediante redes sociales se volvió viral el video de un pequeño perrito 'cantando' junto a su dueño el tema mexicano 'Cucurrucucú paloma'.

En el material aparece el can parado sobre las manos de su dueño en dos patitas, auyando en cada nota que interpreta la canción.

"Amigos en las buenas y en las malas", escribieron en la descripción del video.

Otros portales de redes como los perfiles de temas de espectáculos, han difundido el material debido a la cantidad de reproducciones que ha recibido.

"Yo tengo un perrito y me ama como yo a él. Me espera hasta que yo me duerma. Cuando llego del trabajo se emociona todo", escribieron en los comentarios recordando a sus fieles mascotas.