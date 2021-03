Revelan video de Clara Luz Flores hablando con el líder de la secta NXIVM

Un día después que Clara Luz Flores Carrales lanzó un video para acusarlo de ser cómplice del despojo a ejidatarios de Mina, por parte del exgobernador Rodrigo Medina y el hoy candidato priista a la alcaldía de Monterrey, Francisco Cienfuegos, el abanderado de la alianza PRI-PRD, Adrián de la Garza Santos, respondió con un video donde aparece la abanderada de Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza, en un diálogo con el líder de la secta NXIVM, Keith Raniere.

El líder de NXIVM, recordó De la Garza, fue condenado a 120 años de prisión en Estados Unidos, por delitos de explotación sexual infantil, posesión de pornografía infantil, trata de mujeres con fines de explotación sexual, conspiración y fraude, entre otros delitos. Adrián de la Garza, señaló que, por ser de interés público, daría a conocer un video que recibió apenas el pasado martes "de una víctima que pidió el anonimato".

Se trata de un archivo videográfico de más de una hora de duración donde, agregó, se pone en evidencia la relación directa y personal, entre Flores Carrales y Raniere, aunque la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, "ha negado sistemáticamente conocer a este delincuente y ser parte de esa secta". Consideró que la información contenida en dicho material, es de alto interés para la opinión pública de Nuevo León, México y de otros países del mundo.

En Vivo: Rueda de prensa del Candidato a Gobernador #NuevoLeónEnOrdenhttps://t.co/lrj6lb16WN — Adrián de la Garza (@AdrianDeLaGarza) March 24, 2021

Supuesta relación de Flores Carrales con la secta de Raniere

El priista reprodujo un fragmento del video en el que, comentó, Flores Carrales pide consejo y asesoría a Raniere sobre cómo gobernar y hablan sobre populismo. Con base a esta evidencia, señaló De la Garza, se demuestra que hablar de la relación de Flores Carrales con la secta de Raniere "no es una especulación", pero su adversaria lo negó y mintió frente a las víctimas, afirmó.

Expuso que deja a la opinión pública el juicio sobre el material, que consideró evidente y contundente.

"Este tema lo cierro aquí, tengo obviamente toda una campaña que seguir adelante porque tenemos una elección, yo, como siempre, me he dedicado a la propuesta, a darle resultados a la gente".

Expuso que la gente lo conoce, y ha sido siempre muy serio en sus propuestas. "Le he cumplido a la ciudadanía donde he tenido la responsabilidad, lo voy a seguir haciendo y creo en este caso en particular, ahora que recibí esta información que tenía una responsabilidad y un deber cívico de poderlo compartir y que sea la opinión pública la que juzgue este tema".

Finalmente señaló que la autoridad correspondiente se encargará de determinar si la candidata de Morena incurre en algún delito al mentir sobre sus nexos con el acusado y puso a disposición de cualquier interesado, el video de una hora de duración, donde se aprecia una charla entre la candidata y Keith Reniere, sentados en torno a una pequeña mesa redonda.

Hasta las 1:30 de la tarde de este jueves, la candidata no había respondido a De la Garza.